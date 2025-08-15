¡ÚÀî¸ý¥ª¡¼¥È¡¡SS²¦ºÂ·èÄêÀï¡¡2ÆüÌÜ¡Û12R¤ÏÎëÌÚ·½°ìÏº¡¡Íî¤ÁÃå¤Ê§¤Ã¤ÆÀäÉÊ¤Î¤µ¤Ð¤¤òÈäÏª¤¹¤ë
¡¡ºë¶Ì¸©¡¦Àî¸ý¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¾ì¤Î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡ÊSS¡Ë¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×¤¬2ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£12R¤ÏÎëÌÚ·½°ìÏº¡Ê31¡áÉÍ¾¾¡Ë¤¬¼´¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡½éÆü11R¤ÏµÈÎÓ¤ÎÀè¹Ô¤òÀäÉÊ¤µ¤Ð¤¤Ç¥Ñ¥¹¤·¤¿ÎëÌÚ·½¡£¥¹¥¿¡¼¥È2ÈÖ¼ê¤òÁÛÄê¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Î©¤Á²ó¤ê¤ÇÂæÆ¬¤¹¤ë¡£½éÆü12R¤Ç¹õÀî¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¹ÓÈø¤¬ÂÐ¹³¡£¹ÓÈø¤Ë¾è¤ì¤ë¶â»Ò¤ÎÎ®¤ì¹þ¤ß¤âÉî¤ì¤Ê¤¤¡£µÈÎÓ¤ÎÆ¨¤²Ç´¤ê¤ËÍ×Ãí°Õ¡£
¡¡¡ã1¡äµÈÎÓÄ¾ÅÔ¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ä¾Àþ¤¬¼å¤¤¤Î¤Ç¥Ø¥Ã¥É¤ò´¹¤¨¤Æ¤ß¤ë¡£Â¼þ¤ê¤âÂÐºö¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡ã2¡äÎëÌÚ·½°ìÏº¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Àè¤¬¤Ê¤¯¤Æ¾è¤ê¤Å¤é¤¤¡£¤â¤¦¾¯¤·¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤ä¤¹¤µ¤¬Íß¤·¤¤¡£¥Ø¥Ã¥É¤ò´¹¤¨¤ë¡£
¡¡¡ã3¡äÁáÀîÀ¶ÂÀÏº¡¡¥»¥Ã¥È¤ò¤¤¤í¤¤¤í°·¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Á´ÂÎÅª¤ËÆ°¤¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¥¿¥¤¥ä¤â¥Ï¥Í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ã4¡ä¾¾Èø·¼»Ë¡¡½øÈ×¤ÎÅ¸³«¤¬°¤«¤Ã¤¿¡£»îÁö¤¬¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î¥¿¥¤¥à¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¡¡¡ã5¡ä°ËÆ£¿®É×¡¡Àï¤¨¤ë´¶¤¸¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¼ÖÂ®¤Ë¾è¤é¤Ê¤¤¤·¡¢ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Ãµ¤ê¤Ê¤¬¤éÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡ã6¡äÃæÂ¼²í¿Í¡¡¾è¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ï¿©¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¾®¤µ¤¤¥³¡¼¥¹¤·¤«Áö¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢»ß¤Þ¤ê¤â¾¯¤·°¤¤¡£
¡¡¡ã7¡ä¹ÓÈøÁï¡¡¥¥ã¥Ö¤À¤±°·¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¾è¤ê¤ä¤¹¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¼êÁ°¤â¤À¤¤¤ÖÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Â¼þ¤ê¤âÂç¾æÉ×¡£
¡¡¡ã8¡ä¶â»ÒÂçÊå¡¡»îÁö¤Ï¿Ê¤à´¶¤¸¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥ì¡¼¥¹¤ÏÂ¿¾¯¥Þ¥·¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤ÏÁ´Á³¿¤Ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥·¥ê¥ó¥À¡¼¤ò´¹¤¨¤ë¡£