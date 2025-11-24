¡ÚÂçÂ¼¥Ü¡¼¥È¡¡Q¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹TR1²óÀï¡Û11R¤ÎÃíÌÜ¤ÏÀ¾¶¶ÆàÌ¤¡ªËÜ´Öµ¼ÔÀä»¿¤ÎàÉÔ¶þ¤ÎÆ®»Öá
¡¡28Æü¤«¤éÂçÂ¼¥Ü¡¼¥È¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹TR1²óÀï¡£11R¤ÇËÜ´Öµ¼Ô¤¬ÁÀ¤¦¤Î¤Ï4¹æÄú¤ÎÀ¾¶¶ÆàÌ¤¡Ê29¡áÊ¡°æ¡Ë¤À¡£º£Ç¯¤Ï½÷À½é¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¤âÃÂÀ¸¤·¡¢¶¯¤¤½÷À¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¾¶¶¤Ï¤½¤ó¤ÊÂ¸ºß¤À¡£
¡¡3·î15Æü¡¢¤Þ¤ë¤¬¤á¤ÎÍî¿å¤ÇÆ¬³¸¹ü¤ò¹üÀÞ¡£¤·¤Ð¤é¤¯ÀïÎó¤«¤é±ó¤¶¤«¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È4·î2Æü¤ÎµÜÅç¼þÇ¯Á°¸¡Æü¤ËÀ¾¶¶¤¬¤¤¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Á°¸¡Æü¤Î¤ß¤Î¼èºà¤À¤Ã¤¿»ä¤Ï»×¤ï¤º¡Ö¤¨¡¢Áö¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡×¤ÈÀ¼¤¬Î¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î³èÌö¤ÏÀâÌÀÉÔÍ×¡£ÉÔ¶þ¤ÎÆ®»Ö¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤³¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬¥±¥¬¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÊ³Æ®¤·¤¿²¿¤è¤ê¤Î¾Ú¤À¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Î»þ¤ÏÇ¯Ëö¤Ê¤ó¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤³¤Î¾ì¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¡£¡ÈÀ¨¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢»ä¡ª¡É¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈËÜ¿Í¤â»×¤ï¤º¼«»¿¤¹¤ë²÷µó¡£
¡¡½é½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯¤â4¹æÄú¤«¤é»ÏÆ°¡£2Ãå¤È¾å¡¹¤ÎÁ¥½Ð¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë2ÁöÌÜ¤¬¥¨¥ó¥¹¥È¼º³Ê¡£6¶¯Æþ¤ê¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö´°Á´¤Ë¶õ²ó¤ê¤À¤Ã¤¿¡£µ¤Éé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¥¨¥ó¥¹¥È¤ò¡Ä¡£¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤Î¤âÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¾Ç¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£¥±¥¬¤Ç¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤»¤¿¤·¡¢º£Ç¯¤Ï¤À¤¤¤Öµ¤³Ú¤Ë¡¢Ä©Àï¼Ô¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÁö¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡ÆÀ°Õ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤ÂçÂ¼¡£¤¿¤À¡Ö½÷»ÒÀï¤òÁö¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î°ú¤¤¬°¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤¹¡£º£²ó¤Ï¿¤Ó¶¯ÎÏ¤Ê65¹æµ¡¤ò³ÍÆÀ¡£´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¡Ö¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¡Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤ëÂÎ¤¬ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¤³¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç4Áö¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡£´¶¼Õ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡·ãÆ°¤Î°ìÇ¯¡£ºÇ¸å¤Ë¾Ð¤¦¤¿¤á¤Ë1ÁöÌÜ¤«¤éÌ¥¤»¤ë¡£ËÜ´Ö¤ÎÇã¤¤ÌÜ¤Ï11R¡¢¡ã4¡ä¡ã5¡ä¡¢¡ã4¡ä¡ã6¡äÎ®¤·¤À¡£