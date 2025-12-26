¡ÚÊ¿ÄÍ¶¥ÎØ¡¡¥ä¥ó¥°¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡ÛÃæÀÐÌ«¤¬VºÇ±¦Íã¡¡¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤ÎÄìÎÏ¡¡µÓÎÏ¤¬°ìËçÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë
¡¡¡Ö¥ä¥ó¥°¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¡ÊÍ¥¾¡¾Þ¶â790Ëü±ß¡Ë¤¬Ê¿ÄÍ¶¥ÎØ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤ÎÃæÀÐÌ«¡Ê21¡áËÌ³¤Æ»¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼ãÉð¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤è¤êÇ®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤ÎÃæÀÐ¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£°ÌÃÖ¼è¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ã±µ³¤Ç¸åÊý¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢µÓÎÏ¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÆ±À¤Âå¤Ç¤Ï°ìËçÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î°ã¤¤¤Ç9ÈÖ¼ê¤«¤é¤Ç¤â·þ¤ê¡¢À¤ÂåNo.1¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡µÕÅ¾¤Î°ìÈÖ¼ê¤Ï¼ÄÅÄ¡£ÌÜÉ¸¤Î¿¹ÅÄ¤Ï¥é¥¤¥ó3¼Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¶î¤±¤ë¡£ÈÖ¼ê¤«¤é¥·¥Ó¥¢¤Ë½Ð¤ì¤Ð¥¢¥¿¥Þ¤â¡£Í£°ì¤ÎµÇ°ÇÆ¼Ô¡¦À¾ÅÄ¤âº¹¤Ï¤Ê¤¤¡£·ê¤ÏÆâ¤Ë¤âÆÍ¤Ã¹þ¤á¤ë°¤Éô¤ÎÍí¤ß¡£
¡¡¡ã1¡äÀ¾ÅÄÍ¥Âç¡¡ÂÎÄ´Åª¤Ë¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¡£ÃÏ¸µµÇ°ºÇ½ªÆü¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤À¤±½¤Àµ¡£¼«ÎÏ¡£
¡¡¡ã2¡ä¼ÄÅÄ¹¬´õ¡¡ÊÉ¤¬¸«¤¨¤¿°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¡£Îý½¬¤Ï·ë¹½¤Ç¤¤¿¡£¿¹ÅÄ·¯¤Ø¡£
¡¡¡ã3¡äÃæÀÐÌ«¡¡Íî¼Ö¤Ê¤¯Îý½¬¤äÂç²ñ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤·À®Ä¹¤·¤¿°ìÇ¯¡£½é¤ÎÊ¿ÄÍ¤Ï¿·Á¯¤Ç¤¤¤¤µ¤Ê¬¡£Ã±µ³¡£
¡¡¡ã4¡ä¾¾ºê¹ÂÀ¡¡±¦º¿¹ü¤ò¹üÀÞ¡£¼ê½Ñ¤»¤º2ÆüµÙ¤ó¤ÇÎý½¬ºÆ³«¡£µÓ¤Î¾õÂÖ¤â¿·¼Ö¤Î´¶¤¸¤â¤¤¤¤¡£´ØÅì3ÈÖ¼ê¡£
¡¡¡ã5¡ä°¤Éô±ÑÅÍ¡¡Îý½¬¤Ç¤¤¿¤·ËüÁ´¤Î¾õÂÖ¡£Ã±µ³¤Ç¡£
¡¡¡ã6¡ä·ª»³ÏÂ¼ù¡¡¼«Å¾¼Ö¤òÄ´À°¤·Ä¾¤·¤Æ¡¢´¶³Ð¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ã±µ³¤Ç¡£
¡¡¡ã7¡ä¹õÀ¥¹ÀÂÀÏº¡¡ÃÏ¸µµÇ°¤ÏÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¬´Å¤«¤Ã¤¿¡£Æ±¸©¤ÇÆ±ÌçÆ±´ü¤ÎÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¡£
¡¡¡ã8¡ä³á¸¶³¤ÅÍ¡¡¾¾ºå¤ÏÅ¸³«¤¬¸þ¤¤¤¿¡£ÈèÏ«¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÎý½¬¡£Ê¿ÄÍ¤Ï½é¡£Ã±µ³¤Ç¡£
¡¡¡ã9¡ä¿¹ÅÄ°ìÏº¡¡ÉðÍº¤Ï2ÆüÌÜ¤Ë¹ø¤òÄË¤á¤¿¤±¤É¥ì¡¼¥¹ÆâÍÆ¤ÏÇ¼ÆÀ¡£¥±¥¢¤·¤ÆÎý½¬¤ÏÌäÂê¤Ê¤¯¤ä¤ì¤¿¡£¼«ÎÏ¡£