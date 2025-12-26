¡ÚÊ¿ÄÍ¶¥ÎØ¡¡¥ä¥ó¥°¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Û°¤Éô±ÑÅÍ¡¡»Õ¾¢¡¦µÈ²¬Ì¿¿»á¤¬¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¡ÉÔÆ°²ñ¤«¤éÆüËÜ°ì¤ò
¡¡¡Ö¥ä¥ó¥°¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¡ÊÍ¥¾¡¾Þ¶â790Ëü±ß¡Ë¤¬Ê¿ÄÍ¶¥ÎØ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤ÎÃæÀÐÌ«¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼ãÉð¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤è¤êÇ®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡°¤Éô±ÑÅÍ¡Ê21¡áÊ¡²¬¡Ë¤Îµ¤¹ç¤¬¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡£Æ±¸©¤Î³á¸¶¤È¤Ï¡ÖÊÌ¤ÎÊý¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÃ±µ³Àï¤òÁªÂò¡£Ê¿ÄÍ¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤Ï5·î¤Ë¼º³Ê¤·¡¢5¼Ö¤¬Íî¼Ö¤¹¤ëÂçÇÈÍð¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö¥¿¥¤¥à¤Ï½Ð¤¿¤Î¤ÇÁêÅöÁêÀ¤¬¤¤¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£ÁêÀ¤¬°¤¤¤Î¤Çº£²ó¤ò¤½¤ì¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Ï²¿¤è¤êÈ¯Ê³ºàÎÁ¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö»Õ¾¢¡ÊµÈ²¬Ì¿¿»á¡Ë¤¬Èô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤ì¤Ê¤¤Ãæ¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¿·´´Àþ¤Ç¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡È¾¡¤Ã¤Æ¤³¤¤¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤·¡¢µ×¡¹¤ËÉÔÆ°²ñ¡ÊµÈ²¬»á¤ÎÌç²¼À¸¥µ¡¼¥¯¥ë¡Ë¤«¤éÆüËÜ°ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£