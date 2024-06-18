ÃÞÇÈÂçV¡¡¼¯Åç¡õ¿å¸Í¤ËÂ³¤Âç³Ø¤â°ñ¾ë¸©Àª¤¬À©ÇÆ¡¡»°ãø¤¬ºßÀÒ¤·¤¿16Ç¯ÅÙ°ÊÍè¤Î±É´§
¡¡¡þÂè74²ó¥µ¥Ã¥«¡¼Á´ÆüËÜÂç³ØÁª¼ê¸¢·è¾¡¡¡ÃÞÇÈÂç3¡¼0¹ñ»Î´ÜÂç¡Ê2025Ç¯12·î27Æü¡¡ÆÊÌÚ¸©¥Û¥ó¥À¥Ò¡¼¥È¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÂè74²óÁ´ÆüËÜÂç³ØÁª¼ê¸¢·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃÞÇÈÂç¤¬¹ñ»Î´ÜÂç¤ò3¡½0¤Ç²¼¤·¤Æ10ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½MF»°ãø·°¡Ê¸½¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë¤¬1Ç¯À¸¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤·¤¿16Ç¯ÅÙ°ÊÍè¤Î±É´§¡£J1¤Î¼¯Åç¡¢J2¤Î¿å¸Í¡¢¹â¹»Ç¯Âå¤Î¹â±ßµÜÇÕJFAU¡½18¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤òÀ©¤·¤¿¼¯Åç¥æ¡¼¥¹¤ËÂ³¤¡¢Âç³Ø¤Ç¤â°ñ¾ë¸©Àª¤¬ÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿4¿Í¤Î1Ç¯À¸¤¬Á´¥´¡¼¥ë¤ò±é½Ð¤·¡¢ÃÞÇÈÂç¤ò10ÅÙÌÜ¤ÎÄºÅÀ¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£»î¹ç¤Ï¸åÈ¾24Ê¬¤«¤é°ìµ¤¤ËÆ°¤¤¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏDFÉÛ»Ü¤Î¥¢¡¼¥ê¡¼¥¯¥í¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿MFÂçÃ«¤¬±¦Â¤ÇÀèÀ©¡£Æ±31Ê¬¤Ë¤ÏMFÌðÅÄ¤¬½³¤Ã¤¿±¦CK¤òÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎFW»³²¼¤¬¥Ë¥¢¤«¤éÆ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢ºÇ¸å¤ÏÆ±42Ê¬¤ËºÆ¤ÓÂçÃ«¤¬¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥é¥¤¥ó¼êÁ°¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¥À¥á¤ò²¡¤·¤¿¡£2ÆÀÅÀ¤ÎÂçÃ«¤ÏMVP¤ò¼õ¾Þ¤·¡ÖÀ¨¤¤¸Ø¤é¤·¤¤¤·¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£´ØÅìÂç³Ø¥ê¡¼¥°1Éô¤È¤Î¡È¥À¥Ö¥ëÀ©ÇÆ¡É¤Ï1980Ç¯°ÊÍè¡¢45Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£