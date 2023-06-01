¡Ö¹õ±ì¤È±ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×Ìë¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ç²Ð»ö¡¡À®¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ë½÷À1¿Í¤¬»àË´¡¡½Ð²ÐÅö»þ10¿Í¤¬½ÉÇñ¡¡°ñ¾ë¡¦¿å¸Í»Ô
¤¤Î¤¦Ìë¡Ê27Æü¡Ë¡¢¿å¸Í»Ô¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢À®¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ë½÷À1¿Í¤¬»àË´¤·¡¢½ÉÇñµÒ4¿Í¤¬·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤Î¤¦¸á¸å9»þ10Ê¬¤´¤í¡¢¿å¸Í»Ô¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ö¿å¸ÍÂè°ì¥Û¥Æ¥ë¿·´Û¡×¤Ç¡¢¡Ö·úÊªÆâ¤«¤é¹õ±ì¤È±ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Û¥Æ¥ëÊÌ´Û¤Î½÷À½¾¶È°÷¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¤Î¥Ý¥ó¥×¼Ö¤Ê¤É9Âæ¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¾Ã²Ð¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤ª¤è¤½4»þ´Ö¸å¤Î¤¤ç¤¦¡Ê28Æü¡Ë¸áÁ°1»þÈ¾¤´¤í¡¢²Ð¤Ï¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î1³¬¤ÇÀ®¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ë½÷À1¿Í¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï70Âå¤Î½÷À½¾¶È°÷¤¬1¿Í¤Ç¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ï¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢·Ù»¡¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î½¾¶È°÷¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö»þ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ï½ÉÇñµÒ10¿Í¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢40Âå¤È50Âå¤Î½÷À¡¢50Âå¤È60Âå¤ÎÃËÀ¤Î¹ç¤ï¤»¤Æ4¿Í¤¬±ì¤òµÛ¤¦¤Ê¤É¤·¤Æ·Ú½ý¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢²Ð¤¬½Ð¤¿¸¶°ø¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
