ºÆ·ëÀ®¤ÎAqua Timez¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡ÄÂÀ»Ö¡Ö¤Þ¤¿¶Ê¤ò½ñ¤¤Þ¤¹¡×¥á¥ó¥Ð¡¼ÎÞ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÈÊÌ¤ì
´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇºÆ·ëÀ®¤·¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉAqua Timez¤¬27Æü¡¢Åìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡ÖAqua Timez 20th Live¡¡¡ÝOLDROSE¡Ý¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
5¿Í¤ÎÅÐ¾ì¤òÂÔ¤ÄÇï¼ê¤Ë¤ÏÀËÊÌ¤È¤Í¤®¤é¤¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤¬¸òº¹¤·¤¿¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÂÀ»Ö¡Ê45¡Ë¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤É¤Î¥é¥¤¥Ö¤è¤ê¤â¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ä¤ë¤ó¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌóÂ«¡£¸Ç¤¯¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖÆú¡×¤«¤éºÆ·ëÀ®¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Öif you come¡×¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ÇÊç¤Ã¤¿¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¶Ê¤Ê¤É¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ò´Þ¤áÎò»Ë¤ò¤¿¤É¤ë19¶Ê¤ò²Î¾§¡£½¸ÂçÀ®¤Î»×¤¤¤ò¾è¤»¤¿¡£
ºÇ¸å¤Î»þ´Ö¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤½¤¦¤È¡¢26Æü¤È¤Î2Æü´Ö¤ÇÌó2Ëü3000¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸·ë¡£ºÆ·ëÀ®È¯É½»þ¡¢2025Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤È¤¢¤é¤«¤¸¤á¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ñ¾ì¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤Ï·×²è¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥®¥¿¡¼¤ÎÂç²ð¡Ê48¡Ë¤Ï¡Ö³èÆ°¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î°¦¤ò¼Â´¶¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¥É¥é¥à¤ÎTASSHI¡Ê47¡Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿¡£²ñ¼Ò¶Ð¤á¤È¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤òÊÂ¹Ô¤·¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä´ÑµÒ¤«¤é¤â¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤ÈÀ¼¤¬Èô¤ó¤À¡£¡Öµã¤¯Í½Äê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶¯¤¬¤Ã¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎOKP¡ÝSTAR¡Ê48¡Ë¤Î¤Û¤Û¤Ë¤âÂç¤¤ÊÎÞ¤¬¤Ä¤¿¤Ã¤¿¡£
¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Îmayuko¡Ê48¡Ë¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤òÍ¥¤·¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ°¦¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò»ä¤¿¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
ÂÀ»Ö¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¶Ê¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥Ú¡¼¥¹¤¬¶ì¤·¤ß¤ËÊÑ¤ï¤ë»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤âÅÇÏª¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬²¶¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢²»³Ú¤È¡¢¤½¤ì¤òÂÔ¤Ä¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Î¡Ö·è°Õ¤ÎÄ«¤Ë¡×¤Ç¤Ï´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿¡£½ê¡¹²ÎÀ¼¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢²Î¤¤½ª¤ï¤ë¤È´é¤òÉú¤»¡Ö²¶¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤·¡¢CD¤ß¤¿¤¤¤Ë²Î¤¨¤¿¤é¤Ã¤Æ»×¤¦¤¯¤é¤¤¼«Ê¬¤¬·ù¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»×¤ï¤º¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é´°Á´¤Ëµî¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤³¤«Ì¾»ÄÀË¤·¤¤¡£ÂÀ»Ö¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¶Ê¤ò½ñ¤¤Þ¤¹¡×¤È¡È¸½ÌòÂ³¹Ô¡É¤òÀë¸À¤·¡¢¡Ö¤Þ¤¿²ñ¤¤¤¿¤¤´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ð¤±¤Ê¤¤¼«Ê¬¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»Ù¤¨¹ç¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢¹¬¤»¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£ÌÄ¤ê¤ä¤Þ¤Ê¤¤Çï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥Õ¥¡¥óÁ´°÷¤Ç2²óÌÜ¤Î¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¡ÚË¾·îÀéÁð¡Û