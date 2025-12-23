ピカソに判定勝ち、中谷とは来年5月に対戦計画

ボクシングの世界スーパーバンタム級（122ポンド、55.34キロ以下）4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が27日、サウジアラビアの首都リヤドのモハメド・アブドゥ・アリーナで、WBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）に3-0の判定勝ちを収めた。来年5月に計画されている前WBC＆IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（M.T）との対戦は不透明な状況であるとも語っていたが、この日の会見では「自分としては来年やる気はあります」などと真意を説明した。

ピカソを相手に終始優位に戦った井上。KO決着はならず、リングインタビューでは「今夜は良くなかった」と表情は硬かった。2025年は4試合をこなし全て勝利。「満足はしているけど、少し疲れました。ちょっとゆっくり休みます」とも語った。

井上の前座では、スーパーバンタム級ノンタイトル12回戦で中谷がWBC世界同級10位セバスチャン・エルナンデス（メキシコ）に3-0の判定勝ち。来年5月、東京ドームで計画されている井上と中谷の試合に近づいたかに思えた。

ただ、井上陣営の大橋秀行会長が26日に「フェザー級で5階級制覇へ挑戦したいという気持ちがあるのも事実」などと語り、両者の対戦は不透明であるとしていた。井上も同日「来年の中谷戦はどうなるか分からない」「フェザーもあり得るかも。準備しておけよ」と大橋会長から伝えられたことを明かしていた。

ピカソ戦後の会見では、井上は発言の真意を改めて説明。「自分としてもやる気持ちは十分ある。かき乱してしまって申し訳なかった」などと語った。

以下、一問一答。

――試合直後のインタビューで「少し疲れた」と言っていたが、年間4試合というハードスケジュールが要因か。

「それも含め、今日の試合の内容も含め、終わってちょっとドッと疲れたなという感想ですね」

――2戦連続で判定決着となったのはキャリア初。階級を上げたことで、体の大きな相手を倒すのが難しくなっていると感じるか。

「それは正直感じないですね」

――ピカソがあれだけディフェンスに徹していると難しい一方、「井上尚弥ならあれでも倒すんだ」という期待の声もあった。

「正直、悔しいですよそこは。期待に応えられなかったというのは非常に悔しいですし、自分も倒したかった気持ちは強いので。そこはピカソのディフェンスが上手かったというところですね」

中谷戦へ「サラッと話をしてしまったのが、ワーッとなってしまった」

――倒せなかった理由は何か。

「これがボクシング。噛み合わなかった。その中で倒すことができる、できないかというのはこれから先もあると思うし、今後倒し切るというところを一つの課題として磨いていきたい」

――来年5月に計画されている中谷戦について。大橋会長は「挑戦を受けるより、挑戦したい」という井上の意向を尊重して話し合っていると言っていた。中谷は会見で「もし実現しなければ寂しい」とコメントをしていたがどう感じるか。

「そういった話もありましたけど、今日お互い勝って、そりゃもうやりましょうよ。自分としてもやる気持ちは十分あります。もちろん自分からも呼びかけていますし。ただそういう話がサラッと（耳に）入ってきたので、あの場でサラッと話をしてしまったのが、ワーッとなってしまって。ちょっと（周囲を）かき乱してしまって申し訳なかった。自分としては来年やる気はあります。もちろんフェザー級も考えてます。それは5月ではなくて」

――試合について「良くなかった」と言っていた。それだけ綺麗な顔で、被弾もほぼなく、フルマークをつけたジャッジもいた。自分の中でどこが「上手くいかなかった」と感じているか。

「ボクシングというより、気持ちですかね。集中力だったり。そこがいまいち体と一致していなかったというか。ポイント的には離れていると思うんですけど、ただ自分のやりたいボクシングと気持ちが全然一致してなくて。なぜ今日こういう形になってしまったのかっていうのは、改めて考え直す必要があるかなと思います」

――初めてのサウジアラビアでの試合、どう感じながら戦ったか。

「サウジアラビアに来て、環境とともに自分がすごくリラックスしながら調整はしていたけれど、サウジアラビアを感じながら戦うというのは、戦っている最中はさほど関係なく戦えてたのかなとは思う。（演出などは）すごいな、と思いながら入場もしましたし、ただゴングが鳴ってからは気にせず戦っていました」



（THE ANSWER編集部）