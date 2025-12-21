２０１８年に一度解散し、今年の２０周年に合わせて、昨夏から記念限定で活動再開した５人組ロックバンド「Ａｑｕａ Ｔｉｍｅｚ」のラストライブが２７日、東京・代々木第一体育館で行われた。

アンコールの２曲目。「決意の朝に」の途中でボーカルの太志が感極まり、声を詰まらせた。「今日、最高の自分を出したいと思っていたけど、人生ってこういうもの。うん、俺らしいな。自分が嫌になるけど、また曲を書きます。一番大事な日にうまくやれない自分。悔しいけど、一番大事な日だと思っています。幸せな時間でした」とかみ締めるように語った。

最後はドラマ「ごくせん」の主題歌でＮＨＫ紅白歌合戦でも披露した「虹」で締めた。アリーナ席もスタンド席も手拍子で盛り上がり、熱気は最高潮に。太志は「必ず…必ずと言わない方がいいけど、未来でまたＡｑｕａ Ｔｉｍｅｚがあるかもしれない」。場内が静まると、「拍手をしてもらっていいかな」と笑わせ、「拍手をせがんでしまう、情けない自分でもあるんだけど、支え合ってこられた。幸せをたくさんいただきました。本当にありがとうございました」と呼びかけた。

２度目の解散ライブは２０周年の集大成。２６、２７の両日で自身最大規模の計２万３０００人を動員した。ギターの大介は「この２０年の中で、今日の景色が一番すごい。必ず僕たちの記憶に残ると思います」と感慨深げ。キーボードのｍａｙｕｋｏは「みんなはＡｑｕａ Ｔｉｍｅｚの曲をたくさん聴いてくれているから、みんなの体とか、心とか魂に染みこんでいると思う。みんなが生きていてくれたら、Ａｑｕａ Ｔｉｍｅｚはなくならないと思います」と声を震わせた。

活動再開後は「ヒトシズク」など新曲を５曲リリースし、野外フェスや全国ツアーなど精力的に活動してきた。ハードスケジュールに太志は「何曲も新曲をリリースして、俺たち自身を追い込んだ時もあって、そのペースが苦しみに変わることもあった。今日、ここに来るのも怖くて、最後まで歌いきれるのか怖かった」と葛藤を吐露。「いい曲を作れない時もあったけど、ファンのみんなが手紙をくれたり、励ましてくれた。ありがとう」とファンに感謝した。

ベースのＯＫＰ―ＳＴＡＲはこれまでの歩みを振り返り、涙を流した。１８年に解散した際に寂しさを感じ、５０歳くらいで音楽を辞めようと思ったことを告白。「再結成して全国各地でみんなの笑顔を見て、音楽を頑張っていこうと思えた。永遠の別れじゃないから。検索したら写真が出てくるから。明るい未来に向けて一緒に歩いていきましょう」と前を向いた。

人間の弱さを徹底的に肯定するのがバンドの信条。希望、愛情、悲しみ、切なさなど、普遍的で温かみのあるメッセージを発信してきた。会社員とミュージシャンの二刀流でドラムを担当するＴＡＳＳＨＩは「解散してもＡｑｕａ Ｔｉｍｅｚの音楽はずっとそばにあるから、これからもずっと好きでいてくれたら、うれしいな」と語りかけた。

◆Ａｑｕａ Ｔｉｍｅｚラストライブの曲目 〈１〉最後まで〈２〉きらきら〈３〉ＳＴＡＹ ＧＯＬＤ〈４〉アスナロウ〈５〉閃光〈６〉生きて〈７〉世界で一番小さな海よ〈８〉小さな掌〈９〉魔法を使い果たして〈１０〉絵はがきの春〈１１〉百年の樹〈１２〉ＭＡＳＫ〈１３〉ｉｆ ｙｏｕ ｃｏｍｅ〈１４〉ｌａｓｔ ｄａｎｃｅ〈１５〉ＯＬＤＲＯＳＥ〈１６〉空いっぱいに奏でる祈り〈１７〉銀河鉄道の夜〈１８〉決意の朝に〈１９〉虹