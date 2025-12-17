アーセナルがウーデゴーア弾&ライスOG誘発コーナーキックでブライトンに競り勝つ!三笘薫は体調不良でメンバー外…
[12.27 プレミアリーグ第18節 アーセナル 2-1 ブライトン]
プレミアリーグは27日、各地で第18節を開催。アーセナルがブライトンを2-1で下し、リーグ戦3連勝で首位をキープした。
怪我人続出のホームアーセナルは右サイドバックのDFユリエン・ティンバー、DFベン・ホワイト、右サイドバックも可能なDFクリスティアン・モスケラらが不在のため、MFデクラン・ライスがそのポジションに入る。また、アップ中にDFリッカルド・カラフィオーリが負傷してしまい、左サイドバックにはDFルイス・スケリーが入った。
一方のブライトンは怪我から復帰し、2試合連続途中出場で復調の兆しを見せていたMF三笘薫が体調不良でメンバー外。怪我の再発ではないようだが、アウェイチームにとっては貴重な攻撃のカードを欠く形となった。
前半2分、いきなりアーセナルにチャンスが訪れる。FWレアンドロ・トロサールがハーフウェイライン付近からダイレクトで前線にボールを送るとそれに反応したFWビクトル・ギェケレシュがDFルイス・ダンクと競り合いながらマイボールにし、そのままシュート。上手く当たらず力ないシュートとなったが早速ホームチームがチャンスを作る。
続く前半4分、右サイドに君臨するFWブカヨ・サカが自慢のスピードでMFマキシム・デ・クーパーを置き去りにし、右足でシュート。これもGKバルト・フェルブルッヘンに阻まれゴールとはならずもアーセナルがペースを握る。
すると前半14分、ルーズボールを右サイドバックに入っているライスがヘディングで回収し、サカに送ると時間を作って中で待ち構えるキャプテンへ。MFマルティン・ウーデゴーアが得意の左足を振り抜き、ニアを射抜く。帰ってきたファンタジスタの一撃で1-0。アーセナルがウーデゴーアの嬉しい今季プレミア初ゴールで先制する。
その後もアーセナルがチャンスを何度も作り、前半はシュート数15-0と圧倒的攻撃力を見せつける。
ブライトンは後半開始からFWヤンクバ・ミンテとMFマッツ・ビーファーを投入し、反撃にかかる。
しかし、後半7分のコーナーキック。ライスのワールドクラスのプレースキックをブライトンFWジョルジニオ・ルターがニアでクリアし切れずオウンゴール。アーセナルが2-0とリードを広げる。
上位に食い込むために勝ち点を落とせないブライトンもこのままでは終わらない。後半19分、代わって入ったミンテのシュートディフレクションをルターが上手く落とし、ミドルシュートに定評があるMFヤシン・アヤリが右足を振り抜く。シュートはポストに直撃し、こぼれ球はブライトンMFディエゴ・ゴメスの元へ。ダイレクトで合わせてネットを揺らす。スコアは2-1となり、ブライトンが反撃の狼煙を上げる。
後半31分には右サイドを攻略する。ビーファーとミンテがパス交換で時間を作り、ビーファーから中央のルターへ。3人目の動き出しで走り出したミンテがダイレクトシュート。良いコースにボールは飛ぶも今試合がアーセナルでの150試合目となるGKダビド・ラヤが右手一本でビッグセーブ。守護神が立ちはだかり、スコアは動かない。
一方のアーセナルにも後半40分にビッグチャンスが訪れる。右サイドのサカがドリブルで抜け出し、グラウンダーのアーリークロス。代わって入ったFWガブリエル・マルティネッリが合わせるもシュートは大きく枠を外れてしまう。
試合はそのまま2-1で終了し、アーセナルが逃げ切る結果となった。
