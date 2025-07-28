¥Ó¥ë¥Ä¤¬¤Ä¤¤¤Ë²ÃÆþ¸å½é¥´¡¼¥ë!! ¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡¢ºÇ²¼°Ì¥¦¥ë¥Ö¥¹ÇË¤Ã¤ÆÉüÄ´3Ï¢¾¡
[12.27 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè18Àá ¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë 2-1 ¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó]
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ï27Æü¡¢Âè18Àá¤ò³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤¤¡¢MF±óÆ£¹Ò½êÂ°¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¤ò2-1¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£MF¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ó¥ë¥Ä¤Î²ÃÆþ¸å½é¥´¡¼¥ë¤¬¾¡Éé¤òÊ¬¤±¤ë1ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢º£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î3Ï¢¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Á°Àá¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àÀï(¢þ2-1)¤Ç¤Ï³«Ëë5Ï¢¾¡°ÊÍè¤ÎÏ¢¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡£º£Àá¤Ïº£µ¨¤¤¤Þ¤À¤Ë¾¡¤ÁÅÀ2¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤à¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¤òËÜµòÃÏ¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë·Þ¤¨¤¿¡£FW¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥¥¨¡¼¥¶¤¬º£µ¨½éÀèÈ¯¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Éé½ýÌÀ¤±¤ÎDF¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥Õ¥ê¥ó¥Ý¥ó¤¬³«ËëÀá°ÊÍè¤ÎÀèÈ¯Éüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï½øÈ×¤«¤é¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬°ìÊýÅª¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·Â³¤±¤¿¤Ê¤«¡¢Á°È¾41Ê¬¤Ë¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤¤¤¿¡£¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÁ´°÷¤¬Å¨¿Ø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Õ¥ê¥ó¥Ý¥ó¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤ò¶¯°ú¤ËÆÍÇË¤¹¤ë¤È¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤«¤é¥Þ¥¤¥Ê¥¹Êý¸þ¤Î¥¯¥í¥¹¤òÇÛµå¡£¤³¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¤¿MF¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Õ¥é¡¼¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ¤¬±¦Â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÄ¾¸å¤ÎÁ°È¾42Ê¬¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÏFW¥¦¡¼¥´¡¦¥¨¥¥Æ¥£¥±¤Î¥×¥ì¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤È¡¢DF¥ß¥í¥·¥å¡¦¥±¥ë¥±¥º¤¬¤Ä¤Ê¤®¡¢¥¨¥¥Æ¥£¥±¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤òÆÍÇË¡£¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËMF¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ó¥ë¥Ä¤¬È´¤±½Ð¤·¡¢GK¤È¤Î1ÂÐ1¤òÀ©¤·¤¿¡£º£µ¨²ÃÆþ¤Î¥Ó¥ë¥Ä¤Ï¸ø¼°Àï23»î¹çÌÜ¤ÇÂÔË¾¤Î°ÜÀÒ¸å½é¥´¡¼¥ë¡£¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤òÃ¡¤¤¤¿¥Ó¥ë¥Ä¤Î»Ñ¤Ë¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¸åÈ¾¤Ï°ìÅ¾¡¢¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¤¬À¹¤êÊÖ¤·¤¿¡£6Ê¬¡¢FW¥È¥ë¡¦¥¢¥í¥³¥À¥ì¤ÎÆÍÇË¤ÇCK¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢MF¥¢¥ó¥É¥ì¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÁ÷¤ê¹þ¤ß¡¢¥¢¥í¥³¥À¥ì¤¬¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¡£¤³¤ì¤ÏGK¥¢¥ê¥½¥ó¡¦¥Ù¥Ã¥«¡¼¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ËDF¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ö¥¨¥Î¤¬µÍ¤á¤Æ1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¤¬¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÏ¢Àï½éÀï¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤ê¡¢3Ï¢¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
