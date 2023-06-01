¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡Û»³¸ýÎ´»Ë¡¡·»¤Ï¶¥ÎØÁª¼ê¤Î»³¸ýµ®»Ì¡Ö´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£»³¸ý²È¤Ë¸ø±Ä¶¥µ»¤ÎÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤Î¡Ö£Â£Ô£Ó¤ê¤ó¤¯¤¦³«Àß£±£³¼þÇ¯µÇ°¡¡½»Ç·¹¾¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¶¥Áö¡×¤Ï£²£·Æü¡¢Í½Áª£³ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡»³¸ýÎ´»Ë¡Ê£´£°¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ï£´£Ò¡¢£µÏÈ¤Ç£´Ãå¡£½àÍ¥¿Ê½Ð¤Ï¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡ÖÁ´Á³°¤¯¤Ê¤¤¡££²£°¡ó¤è¤ê½Ð¤Æ¤ë¡×¤È´¶¿¨¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¤ÇÉ½¾ð¤âÌÀ¤ë¤¤¡£
¡¡ÃË£´·»Äï¤Ç·»¤Ë¤Ï¶¥ÎØÁª¼ê¤Î»³¸ýµ®»Ì¤¬¤¤¤ë¡££±£²·î£³£±Æü¤«¤é¤Î´ßÏÂÅÄ¶¥ÎØ¤Ë»²ÀïÍ½Äê¤À¡£¡Ö·»¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£»³¸ý²È¤Ë¸ø±Ä¶¥µ»¤ÎÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ßÏÃ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£Àá½ªÎ»¸å¤Ë¤ÏÅìÂçºå»Ô¤Î²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Âç²ñ¤ò´ÑÀïÍ½Äê¡£¡Ö±ù¤Ã»Ò¤¬ÅìÊ¡²¬¹â¹»¤Ç¥é¥°¥Ó¡¼Éô¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÂå¤È¤Ï°ã¤¦¤±¤É¡¢ÃÏ¸µ¤Î¹â¹»¤À¤·¡¢ËÍ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î²Ö±à¤Ç³Ú¤·¤ß¡×¤È¿´¤òÌö¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÇ¯Ëö¤ËÃÏ¸µ°Ê³°¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀº°ìÇÕÁö¤ë¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤âÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¹¥ÇÛ±é½Ð¤Ë¤â´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤à¡£