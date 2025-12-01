¥×¥í¡¦¥êー¥° 25/26 Âè20Àá ¥é¡¦¥ë¥Ó¥¨ー¥ë vs ¥ëー¥Ù¥ó »î¹ç·ë²Ì
¥×¥í¡¦¥êー¥° 25/26¤ÎÂè20Àá ¥é¡¦¥ë¥Ó¥¨ー¥ë¤È¥ëー¥Ù¥ó¤Î»î¹ç¤¬¡¢12·î28Æü00:00¤ËEASI¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥é¡¦¥ë¥Ó¥¨ー¥ë¤Ï¥Ñ¥×¥à¥µ¡¦¥Õ¥©ー¥ë¡ÊFW¡Ë¡¢¥¸¥§¥êー¡¦¥¢¥Õ¥ê¥¤¥§¡ÊFW¡Ë¡¢¥Î¥é¥ó¡¦¥¸¥í¡ÊDF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥ëー¥Ù¥ó¤ÏÂçÆî ÂóËá¡ÊDF¡Ë¡¢¥½¥êー¡¦¥«¥Ð¡ÊFW¡Ë¡¢¥Þ¥Á¥åー¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥ó¥¹¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
Á°È¾¤ÏÂç¤¤ÊÆ°¤¤¬Ìµ¤¯¡¢0-0¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
¸åÈ¾¤ËÆþ¤êÎ¾¥Áー¥à¶¦¤ËÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢0-0¤Î¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥íー¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥ëー¥Ù¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÂçÆî ÂóËá¡ÊDF¡Ë¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
