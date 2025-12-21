◇イングランド・プレミアリーグ第18節 リバプール2ー1ウルバーハンプトン（2025年12月27日 リバプール）

リバプールは27日、本拠でのウルバーハンプトン戦に2ー1で勝利。年内最終戦を制し公式戦4連勝を飾った。キックオフ直前には7月に交通事故で急死したディオゴ・ジョタさんのご子息らが主将のオランダ代表DFフィルジル・ファンダイク（34）と一緒にピッチに登場し、ネット上で反響を呼んだ。

この日はジョタさんが亡くなって以来、初めての元所属クラブ同士の激突とあって“追悼ムード一色”。ジョタさんへのメッセージが書かれた横断幕やタオルマフラーなどを手にするサポーターが多く来場。キックオフ直前、リバプール主将DFファンダイクとともにジョタさんのご家族らがピッチに登場すると大きな拍手と声援が沸き起こった。

これにネットからは「子供たちが可愛すぎる」「もう涙腺崩壊」「顔似てる」「パパもきっとこの試合を見てるはず」と反響。

さらに試合前にはDFファンダイクがジョタさんのご家族らとピッチ上でボールを蹴り合う場面もあり「ほっこりする」「本当に心温まる光景」「子供たちが幸せそうにしているのを見ると心が和む」「こういう瞬間を共有できることが最高」とネット上で歓喜の声が続々と上がった。