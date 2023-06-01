ÆóµÜÏÂÌé¡È°ú¤ºÝ¡É¤ÎÅ¯³Ø¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ëÀèÇÚ¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È
Íò¤ÎÆóµÜÏÂÌé¡Ê42ºÐ¡Ë¤¬¡¢12·î27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¾ðÊó7days¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼SP¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤Î¡È°ú¤ºÝ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯¤âÂç³èÌö¤Î°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿ÆóµÜ¤¬¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ë½é¤á¤Æ½Ð±é¤·¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ±þ¡£¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿½é¤Î¿·½ñ¡ÖÆÈÃÇ¤ÈÊÐ¸«¡×¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡¢¡Ö°ìÈÌÅª¤ÊÄêÇ¯¤ÎÇ¯¡¢60ºÐ¤«¤é65ºÐ¤Ç½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ëºîÉÊ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ìÊ¸¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÆóµÜ¤Ï¡Ö¤ä¤Ï¤êÀèÇÚÊý¡¢½ôÀèÇÚÊý¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È°ìÀ¸¸½Ìò¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÀèÇÚ¤¿¤Á¤â¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¤·¡¢¤Þ¤À°ìÀ¸¸½Ìò¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤³¤¦¡Ä¡È°äºî¡É¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÍÅª¤Ë¤Ï°ã¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ËÜ¿Í¤Î°Õ¸þ¤Ë±è¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡© ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò¤Á¤ã¤ó¤Èºî¤Ã¤¿¾å¤Ç¡Ø¤³¤ì¤¬°äºî¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¶»Ä¥¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊºÇ¸å¤ÎºîÉÊ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ïºî¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ä¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ÀèÇÚÊý¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ»×¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬ºî¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï·ÝÇ½¤«¤é¤Ï¤â¤¦¡¢¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤Ç¤ªÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¨¤Ð¡¢·ÝÇ½¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯¤âÂç³èÌö¤Î°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿ÆóµÜ¤¬¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ë½é¤á¤Æ½Ð±é¤·¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ±þ¡£¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿½é¤Î¿·½ñ¡ÖÆÈÃÇ¤ÈÊÐ¸«¡×¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡¢¡Ö°ìÈÌÅª¤ÊÄêÇ¯¤ÎÇ¯¡¢60ºÐ¤«¤é65ºÐ¤Ç½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ëºîÉÊ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ìÊ¸¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò¤Á¤ã¤ó¤Èºî¤Ã¤¿¾å¤Ç¡Ø¤³¤ì¤¬°äºî¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¶»Ä¥¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊºÇ¸å¤ÎºîÉÊ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ïºî¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ä¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ÀèÇÚÊý¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ»×¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬ºî¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï·ÝÇ½¤«¤é¤Ï¤â¤¦¡¢¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤Ç¤ªÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¨¤Ð¡¢·ÝÇ½¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£