¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥³¥â¥ÉÅçÉÕ¶á¤Ç´Ñ¸÷Á¥¤¬ÄÀË×¤·¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í²ÈÂ²4¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

APÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢26ÆüÍ¼Êý¡¢¥³¥â¥É¹ñÎ©¸ø±àÆâ¤Î¿Íµ¤´Ñ¸÷ÃÏ¥Ñ¥À¡¼¥ëÅçÉÕ¶á¤Ç´Ñ¸÷Á¥¤¬ÄÀË×¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Á¥¤Ë¤Ï¾èÁÈ°÷¤é5¿Í¤È´Ñ¸÷¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í°ì²È6¿Í¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ11¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥â¥ÉÅç¤«¤é¥Ñ¥À¡¼¥ëÅç¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤ÇÅ¾Ê¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤Á7¿Í¤Ïµß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í°ì²È6¿Í¤Î¤¦¤Á4¿Í¤Î¹ÔÊý¤¬º£¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£

¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ö¸ÎÅö»þ¡¢¸½¾ìÉÕ¶á¤Î³¤°è¤Ï°­Å·¸õ¤Ë¤è¤ê¹â¤µ2¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Î¹âÇÈ¤¬Î©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°­Å·¸õ¤È»ë³¦ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áÁÜº÷¤âº¤Æñ¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£