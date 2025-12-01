プレミアリーグ 25/26の第18節 ブレントフォードとボーンマスの試合が、12月28日00:00にGtechコミュニティ・スタジアムにて行われた。

ブレントフォードはイゴーリ・チアゴ（FW）、ケビン・シャーデ（FW）、マティアス・イエンセン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するボーンマスはイーライ ジュニア・クルーピ（FW）、アントワヌ・セメンヨ（FW）、マーカス・タベルニエ（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の7分に試合が動く。ブレントフォードのイゴーリ・チアゴ（FW）のアシストからケビン・シャーデ（FW）がゴールを決めてブレントフォードが先制。

さらに39分ブレントフォードが追加点。相手チーム選手のオウンゴールにより2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とブレントフォードがリードしてハーフタイムを迎えた。

ボーンマスは後半の頭から3人が交代。アダム・スミス（DF）、イーライ ジュニア・クルーピ（FW）、バフォデ・ディアカイト（DF）に代わりエバニウソン（FW）、ジャスティン・クライファート（FW）、デイビッド・ブルックス（MF）がピッチに入る。

51分ブレントフォードが追加点。イェホル・ヤルモリュク（MF）のアシストからケビン・シャーデ（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

しかし、75分、ボーンマスのアントワヌ・セメンヨ（FW）がゴールを決めて3-1と2点差に詰める。

77分、ブレントフォードは同時に2人を交代。リコ・ヘンリー（DF）、マティアス・イエンセン（MF）に代わりアーロン・ヒッキー（MF）、ミケル・ダムスゴール（FW）がピッチに入る。

78分、ボーンマスが選手交代を行う。アドリアン・トラファート（DF）からフリオ・ソレル（DF）に交代した。

84分、ボーンマスが選手交代を行う。アレックス・スコット（MF）からアミン・アドリ（FW）に交代した。

89分、ブレントフォードは同時に2人を交代。イェホル・ヤルモリュク（MF）、キーン・ルイスポッター（FW）に代わりリース・ネルソン（FW）、ジョーダン・ヘンダーソン（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の90+6分ブレントフォードが追加点。ミケル・ダムスゴール（FW）のアシストからケビン・シャーデ（FW）がゴールで4-1。3点差となる。ケビン・シャーデ（FW）はハットトリックを達成。

そのまま試合終了。ブレントフォードが4-1で勝利した。

なお、ブレントフォードは75分にマティアス・イエンセン（MF）、82分にマイケル・カヨデ（DF）に、またボーンマスは82分にジャスティン・クライファート（FW）、90+2分にマーカス・タベルニエ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

