プレミアリーグ 25/26の第18節 リバプールとウルバーハンプトンの試合が、12月28日00:00にアンフィールドにて行われた。

リバプールはウーゴ・エキティケ（FW）、フロリアン・ビルツ（MF）、アレクシス・マクアリスター（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウルバーハンプトンはトル・アロコダレ（FW）、マテウス・マネ（FW）、黄 喜燦（FW）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。41分に試合が動く。リバプールのイエレミ・フリムポング（DF）のアシストからライアン・フラフェンベルク（MF）がゴールを決めてリバプールが先制。

さらに42分リバプールが追加点。ウーゴ・エキティケ（FW）のアシストからフロリアン・ビルツ（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とリバプールがリードしてハーフタイムを迎えた。

51分、ウルバーハンプトンのサンティアゴ・ブエノ（DF）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、リバプールが2-1で勝利した。

なお、ウルバーハンプトンは56分にアンドレ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-28 02:00:29 更新