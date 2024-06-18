¥¸¥ç¥¿¤µ¤ó¤ËÊû¤°ÀèÀ©ÃÆ!¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÆ±Î½¤Î¥´¡¼¥ë¥Ñ¥Õ¥©¤¬¥Í¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¡Öµã¤±¤ë¡×¡Ö°¦¤ò´¶¤¸¤¿¡×
¡¡¡þ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè18Àá¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë2¡¼1¥¦¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¡Ê2025Ç¯12·î27Æü¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï27Æü¡¢Ç¯ÆâºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜµò¤Ç¤Î¥¦¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥óÀï¤Ë2¡¼1¤Ç¾¡Íø¤·¸ø¼°Àï4Ï¢¾¡¡£¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½MF¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Õ¥é¡¼¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ¡Ê23¡Ë¤¬Á°È¾41Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É³èÌö¡£7·î¤Ë¸òÄÌ»ö¸Î¤ÇµÞ»à¤·¤¿¥Ç¥£¥ª¥´¡¦¥¸¥ç¥¿¤µ¤ó¤Î¥´¡¼¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜÂåÉ½MF±óÆ£¹Ò¡Ê32¡Ë¤ÏÉé½ý¤Ë¤è¤ê°ú¤Â³¤¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥¸¥ç¥¿¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢½é¤á¤Æ¤Î¸µ½êÂ°¥¯¥é¥ÖÆ±»Î¤Î·ãÆÍ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡ÈÄÉÅé¥à¡¼¥É°ì¿§¡É¡£¥¸¥ç¥¿¤µ¤ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬½ñ¤«¤ì¤¿²£ÃÇËë¤ä¥¿¥ª¥ë¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Ê¤É¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬Â¿¤¯Íè¾ì¡£¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÄ¾Á°¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¼ç¾DF¥Õ¥¡¥ó¥À¥¤¥¯¤È¤È¤â¤Ë¥¸¥ç¥¿¤µ¤ó¤Î»Ò¶¡¤é¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ÈÂç¤¤ÊÇï¼ê¤ÈÀ¼±ç¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÁ°È¾41Ê¬¡¢DF¥Õ¥ê¥ó¥Ý¥ó¤Î±¦¤«¤é¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤òMF¥Õ¥é¡¼¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ¤¬±¦Â°ìÁ®¡£¹ë²÷¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ò±¦¶ù¤ØÆÍ¤»É¤·ÀèÀ©ÃÆ¡£Ä¾¸å¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¸µ¤Ø¤È¶î¤±´ó¤ê¡¢Î¾¼ê¤òÂç¤¤¯»È¤Ã¤Æ¥¸¥ç¥¿¤µ¤ó¤Î¥´¡¼¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡È¥µ¥á¥Ý¡¼¥º¡É¤òÈäÏª¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬Âç¤¤Ê´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥´¡¼¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÇ®¤¤¡×¡Ö¥¸¥ç¥¿¥´¡¼¥ë»×¤¤½Ð¤¹¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Öµã¤±¤ë¡×¡Ö°¦¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¿´î¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È¾å¤¬¤Ã¤¿¡£