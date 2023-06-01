¡ÚÂ®Êó¡Û´Ø±ÛÆ»¤Ç67ÂæÂ¿½Å»ö¸Î¡¡²¼¤ê¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á¶è´Ö¤Ï·îÌëÌîIC¡Ý¿å¾åIC´Ö¤Ë½Ì¾®¡¡¾å¤ê¤ÏÄÉ¤¤±Û¤·¼ÖÀþ¤ò¼ÖÀþµ¬À©¡¡NEXCOÅìÆüËÜ¡¡¸áÁ°0»þ45Ê¬¸½ºß
·²ÇÏ¸©¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Î´Ø±ÛÆ»¤Ç2¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¼Ö67Âæ¤¬Íí¤àÂ¿½Å»ö¸Î¤Ç¡¢°ìÉô¶è´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÉô¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢26Æü¸á¸å7»þÈ¾¤´¤í¡¢¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Î´Ø±ÛÆ»¡¦²¼¤êÀþ¤Ç¡¢Àã¤Ç¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃæ·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¾×ÆÍ¡£¤¢¤ï¤»¤Æ67Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤Á20Âæ¤¬Ç³¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¡¦Ä´ÉÛ»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¦ÏÆÅÄÈþÀã¤µ¤ó¡Ê77¡Ë¤¬»àË´¤·¡¢Á´¾Æ¤·¤¿Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾ÀÊ¤«¤é1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢26¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢´Ø±ÛÆ»¤Ç¤Ï26Æü¤Î¸á¸å8»þ10Ê¬¤´¤í¤«¤é·²ÇÏ¸©¡¦·îÌëÌî¥¤¥ó¥¿¡¼¤È¿·³ã¸©¡¦ÅòÂô¥¤¥ó¥¿¡¼´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
NEXCOÅìÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦¡Ê28Æü¡Ë¸áÁ°0»þ45Ê¬¡¢²¼¤êÀþ¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á¶è´Ö¤Ï·îÌëÌî¥¤¥ó¥¿¡¼¤È¿å¾å¥¤¥ó¥¿¡¼¤È¤Î´Ö¤Ë½Ì¾®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¾å¤êÀþ¤ÏÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2¼ÖÀþ¤Î¤¦¤ÁÄÉ¤¤±Û¤·¼ÖÀþ¤Ç¼ÖÀþµ¬À©¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÁ´ÌÌÉüµì¤Î¸«¹þ¤ß¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢NEXCOÅìÆüËÜ¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¾å¿®±Û¼«Æ°¼ÖÆ»¤äÈØ±Û¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ê¤É¤Ø¤Î¹°è±ª²ó¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤Ç¤Ïº£¸å¡¢»ö¸Î¼ÖÎ¾¤¬Å±µî¤µ¤ì¼¡Âè¡¢Â»½ý¤·¤¿Ï©ÌÌ¤äÀßÈ÷¤ò½¤Éü¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢°ÂÁ´³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£