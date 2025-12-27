ÃæÃ«½á¿Í¡Ö¼ä¤·¤µ¤Ï¤¢¤ë¡×ÍèÇ¯5·î¤Î¾°ÌïÀï¼Â¸½ÉÔÆ©ÌÀ¤ËËÜ²»¤â¡ÄÌÜÉ¸¤ÎPFP1°Ì¤Ø¡Ö¤Ö¤ì¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡¡þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡¡WBA¡õWBC¡õWBO1°Ì¡¦ÃæÃ«½á¿Í(M.T)¡ã12²óÀï¡äWBC10°Ì ¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹(¥á¥¥·¥³)¡Ê2025Ç¯12·î27Æü¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¡¡¥à¥Ï¥Þ¥É¡¦¥¢¥Ö¥É¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡À¤³¦3³¬µéÀ©ÇÆ¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡Ê27¡áM.T¡Ë¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅ¾¸þ½éÀï¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥«¡¼¤Î¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê25¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ë3¡½0¤ÇÈ½Äê¾¡¤Á¤·¡¢¹ñÆâ¿·µÏ¿¤Î¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é32Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·³¬µé½éÀï¤ò½ª¤¨¤¿ÃæÃ«¤Ï¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Ç»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤ËÅÐ¾ì¡£¡Öµ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤ëÀï¤¤¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Çµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤é¤µ¤º¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç¤¤¿¡£1¥é¥¦¥ó¥É¤º¤ÄÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÎÅÀ¤Ï¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£ÃæÈ×°Ê¹ß¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥¤¥ó¥°¤Ç±¦ÌÜ¤òÂç¤¤¯¼ð¤é¤·¤¿¤¬¡ÖÆüº¢¤ÎÎý½¬¤«¤éÌÜ¤¬¤Õ¤µ¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤·¤Æ¤¤¿¡£¤¢¤ï¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤Ç¤¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯5·î¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÆ±µéÀ¤³¦4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡áÂç¶¶¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë·×²è¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Á°Æü¤Î26Æü¤Ë°æ¾å¤¬ÍèÇ¯5·î¤Î»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃæÃ«Àï¤«¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Ç5³¬µé¡ÊÀ©ÇÆ¡Ë¤òÁÀ¤¦¤«¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¼«¿È¤Ï¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É¡ÊPFP¡¢Á´³¬µé¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ÎºÇ¶¯¥é¥ó¥¥ó¥°¡ËNo.1¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤³¤Î³¬µé¤ÇÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ç¤³¤Î³¬µé¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢°æ¾åÁª¼ê¤ÈÀï¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¼ä¤·¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¤Ö¤é¤µ¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¾æ¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¡£