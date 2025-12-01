¡ÚÂçÂ¼¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç·£Ñ£Ã¥·¥ê¡¼¥º¡ÛÃæÅÄÍ¼µ® £²Ž¤£±Ž¤£±Ãå¤ÇÍ½ÁªÀÞ¤êÊÖ¤·¡Ö½ÐÂ¡¢¿¤Ó¤â°¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¤Î£Ç·¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ï£²£·Æü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÃæÅÄÍ¼µ®¡Ê£³£³¡áºë¶Ì¡Ë¤Ï£¸£Ò¡¢¥³¥ó¥Þ£±£±¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¥¤¥óÆ¨¤²¡££³¡¢£µÏÈ¤Ç£²¡¢£±Ãå¤È¹¥È¯¿Ê¤ò·è¤á¤¿½éÆü¤ËÂ³¤¡¢¹¥Ä´¥¡¼¥×¤ÇÍ½Áª¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£½®Â¤â¡Ö¥¿¡¼¥ó²ó¤ê½Å»ë¤ÎÄ´À°¤Ç¤½¤³¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£½ÐÂ¡¢¿¤Ó¤â°¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¤À¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï£¸·î¤Î¤È¤³¤Ê¤á¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢£²£°£²£±Ç¯£±£°·î¤Î¶ÍÀ¸°ÊÍè¤È¤Ê¤ë£³Ç¯£±£°¤«·î¤Ö¤ê£²²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡££³ÆüÌÜ¤Ï£´¡¢£¶ÏÈ¡£»îÎý¤ÎÂç³°ÏÈ¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ì¤Ð£³²óÌÜ¤Î£Ö¤Ø¤Î»ë³¦¤¬°ìµ¤¤Ë¹¤¬¤ë¡£