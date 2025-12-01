¡ÚÂçÂ¼¥Ü¡¼¥È¡¦£Ð£Çµ¥¯¥¤¡¼¥ó¥º£Ã¡Û±óÆ£¥¨¥ß¡¡£²Ï¢Î¨53¡óµ¡¤ò¥²¥Ã¥È¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¥Ñ¥ï¡¼¤Ï´¶¤¸¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à£Çµ¡ÖÂè£±£´²ó¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï£²£¸Æü¤«¤é¾Þ¶â¥é¥ó¥¯¥Ù¥¹¥È£±£²¤¬ÅÐ¾ì¡££±£±£Ò¤È£±£²£Ò¤Ç¥È¥é¥¤¥¢¥ëÂè£±Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡±óÆ£¥¨¥ß¡Ê£³£·¡á¼¢²ì¡Ë¤Ï£µÇ¯Ï¢Â³¾Þ¶â£±°Ì¤Ç»²Àï¡££²Ç¯Ï¢Â³£³²óÌÜ¤ÎÂç²ñ£Ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢£µÇ¯Ï¢Â³£¶²óÌÜ¤Î¾Þ¶â½÷²¦¤ÎºÂ¤â¤«¤«¤ë¡££µÇ¯Ï¢Â³¤Ï»Ë¾å½é¡¢£¶²óÌÜ¤Ï»³ÀîÈþÍ³µª¤ÈÊÂ¤ó¤Ç»Ë¾åºÇÂ¿¥¿¥¤¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë»Ë¾åºÇ¶¯½÷²¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡£²£·Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¨¥ó¥¸¥óÃêÁª¤Ç¤Ï£²Ï¢Î¨£µ£³¡ó¤Î£±£±¹æµ¡¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢ÆÃ·±¤Ç¤Ï¡Ö²ó¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¤Ç¤â¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¥Ñ¥ï¡¼¤Ï´¶¤¸¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¡£ÂÊ»¤»¤Ç¤Ï¼é²°Áª¼ê¤è¤êÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î´¶¿¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡£²£°£²£²Ç¯¤ÎÂçÂ¼¤Ç¤Ï½÷»Ò½é¤Î£Ó£ÇÀ©ÇÆ¤È¡¢Îò»Ë¤òÆ°¤«¤·¤¿¡£¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹È¯¾Í¤ÎÃÏ¤Ç¡¢ºÆ¤Ó¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£