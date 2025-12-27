°æ¾å¾°Ìï¤ÏÍèÇ¯£µ·î¤ÎÃæÃ«½á¿ÍÀï¤Ë°ÕÍß¡Ö¤½¤ê¤ã¤â¤¦¡¢¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡×Á°ÆüÈ¯¸À¤Ï¡Ö¤«¤Íð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ú¥ê¥ä¥É¡Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ë£²£·Æü¡á¾¡ÅÄÀ®µª¡Û¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£²¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤¬¡¢Ä©Àï¼Ô¤Î£×£Â£ÃÆ±µé£²°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê£²£µ¡Ë¡á¥á¥¥·¥³¡á¤ò£³¡½£°¤ÎÂçº¹È½Äê¤Ç²¼¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÍèÇ¯£µ·î¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¼¡Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö¤¤ç¤¦¤ª¸ß¤¤¾¡¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ê¤ã¤â¤¦¡¢¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡£¤â¤Á¤í¤ó¼«Ê¬¤«¤é¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤ä¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï½½Ê¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ºÆÅÙ¡¢À¤³¦£³³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡Ê£²£·¡Ë¡á£Í¡¦£Ô¡á¤È¤ÎÌ´ÂÐ·è¼Â¸½¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¾°Ìï£ö£óÃæÃ«¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡¢º£Ç¯£³·î¤Î£²£°£²£´Ç¯ÅÙÇ¯´ÖÍ¥½¨Áª¼êÉ½¾´¼°¤ÇÆÍÁ³¡¢¾°Ìï¤¬¡ÖÃæÃ«·¯¡¢£±Ç¯¸å¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡¢ÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¡×¤È¾Ð´é¤ÇÀëÀïÉÛ¹ð¤·¡¢ÃæÃ«¤â¡Ö¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ±þ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é°ìµ¤¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤â¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Ó½Ð¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Á°Æü£²£¶Æü¤Î·×ÎÌ»þ¤ËÆÍÇ¡¡¢¾°Ìï¤¬¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤ËÅ¾¸þ¤·¤ÆÆüËÜÃË»Ò½é¤Î£µ³¬µéÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥é¥ó¤¬µÞÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥¶¡¼µéÅ¾¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾°Ìï¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡Ö¤¢¤Î¾ì¤Ç¥µ¥é¥Ã¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤â¤ï¤Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Íð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£Å¾¸þ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡ÊÍèÇ¯¡Ë£µ·î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¡×¤È¼¡Àï¤è¤êÀè¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£