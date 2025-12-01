¡Úº£Æü¤Î¸¥Î©¡Û2025Ç¯12·î28Æü(Æü)¡ÖÆÚÆù¤ÈÂçº¬¤Î¥¥à¥Á¼Ñ¡×
¥×¥í¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖE¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤´¾Ò²ð¤¹¤ëº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ ¡ÖÆÚÆù¤ÈÂçº¬¤Î¥¥à¥Á¼Ñ¡× ¡Ö¶Ì¥Í¥®¤È¥Ä¥Ê¤ÎÍÈ¤²Êª¡× ¡Ö¥·¥é¥¹¥Á¡¼¥º¾Æ¤¡× ¤ÎÁ´3ÉÊ¡£
ÆÚ¥Ð¥éÆù¤Î»ÝÌ£¤È½À¤é¤«¤¤Âçº¬¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¥¥à¥Á¼Ñ¤Ë¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤ËÍÈ¤¬¤Ã¤¿¶Ì¥Í¥®¤òÅº¤¨¤Æ¡£
¡Ú¼çºÚ¡ÛÆÚÆù¤ÈÂçº¬¤Î¥¥à¥Á¼Ñ
ºàÎÁ¤òÆé¤ËÆþ¤ì¤Æ¼Ñ¤ë¤À¤±¡ª¡¡¤´ÈÓ¤Ë¤â¤ª¼ò¤Ë¤â¹ç¤¦¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§40Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§534Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢ÎÁÍý²È¡¡¿ùËÜ °¡´õ»Ò
Âçº¬ 10cm
ÇòºÚ¥¥à¥Á 150~200g
¥Í¥® (¹ï¤ß)Âç¤µ¤¸3~4
¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä
¼ò Âç¤µ¤¸3
¤ß¤ê¤ó Âç¤µ¤¸2
¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹ Âç¤µ¤¸1
ðùÎ³¥Á¥¥ó¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ ¾®¤µ¤¸1.5
¿å 300ml
2. ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¹ï¤ß¥Í¥®¤ò»¶¤é¤¹¡£
¡ÚÉûºÚ¡Û¶Ì¥Í¥®¤È¥Ä¥Ê¤ÎÍÈ¤²Êª
¥µ¥¯¥Ã¤ÈÍÈ¤¬¤Ã¤¿°á¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡¡¶Ì¥Í¥®¤Î´Å¤ß¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§15Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§488Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢ÎÁÍý²È¡¡¿ùËÜ °¡´õ»Ò
¥Ä¥Ê (´Ì)70g
Çò¥´¥Þ Âç¤µ¤¸2
¡ã°á¡ä
Íñ 1¸Ä
ÊÒ·ªÊ´ Âç¤µ¤¸2
¾®ÇþÊ´ Âç¤µ¤¸2
¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼ ¾®¤µ¤¸1
ðùÎ³¥Á¥¥ó¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ ¾®¤µ¤¸1
¥´¥ÞÌý ¾®¤µ¤¸1
¿å Âç¤µ¤¸1
ÍÈ¤²Ìý Å¬ÎÌ ¥µ¥é¥ÀºÚ Å¬ÎÌ ¥×¥Á¥È¥Þ¥È 4¸Ä
¥Ü¥¦¥ë¤Ç¡ã°á¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£ÍÈ¤²Ìý¤ò170¡î¤ËÍ½Ç®¤·»Ï¤á¤ë¡£
2. 170¡î¤ÎÍÈ¤²Ìý¤Ë(1)¤ò¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç¤Ò¤È¤¯¤ÁÂç¤º¤ÄÍî¤·Æþ¤ì¡¢¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤ÊÍÈ¤²¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤ÇÍÈ¤²¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¥µ¥é¥ÀºÚ¤È¥×¥Á¥È¥Þ¥È¤òÅº¤¨¤ë¡£
¡ÚÉûºÚ¡Û¥·¥é¥¹¥Á¡¼¥º¾Æ¤
ñ»Ò¤ÎÈé¤Çºî¤ë¥Ô¥¶¡ª¡¡»Ò¤É¤â¤âÂç¹¥¤¤ÊÌ£¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§15Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§124Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢ÎÁÍý²È¡¡¿ùËÜ °¡´õ»Ò
¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý Å¬ÎÌ ¥·¥é¥¹´³¤· Âç¤µ¤¸3~4
ÂçÍÕ 5Ëç
¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹ (¥Ñ¥¹¥¿ÍÑ)Âç¤µ¤¸2~3
¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º Å¬ÎÌ
2. (1)¤Ë¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¤ò¤Ì¤Ã¤Æ¥·¥é¥¹´³¤·¡¢¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º¤ò¤Î¤»¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¥Á¡¼¥º¤¬ÍÏ¤±¤ë¤Þ¤Ç¾Æ¤¯¡£ÂçÍÕ¤ò»¶¤é¤·¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
