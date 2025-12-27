ÃæÃ«½á¿Í¡Ö³¬µé¤ÎÊÉ¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤â¡ÄÀï¤¤Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡×¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé½éÀï¤Ç¿É¾¡
¡¡¡þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡¡WBA¡õWBC¡õWBO1°Ì¡¦ÃæÃ«½á¿Í(M.T)¡ã12²óÀï¡äWBC10°Ì ¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹(¥á¥¥·¥³)¡Ê2025Ç¯12·î27Æü¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¡¡¥à¥Ï¥Þ¥É¡¦¥¢¥Ö¥É¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡À¤³¦3³¬µéÀ©ÇÆ¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡Ê27¡áM.T¡Ë¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅ¾¸þ½éÀï¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥«¡¼¤Î¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê25¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ë¶ì¤·¤ßÈ´¤¤¤ÆÈ½Äê¾¡¤Á¤·¡¢¹ñÆâ¿·µÏ¿¤Î¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é32Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯5·î¾å½Ü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÆ±µéÀ¤³¦4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡áÂç¶¶¡Ë¼Â¸½¤ØÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÃ«¤¬¿·³¬µé¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤ò¼¨¤·¡¢°æ¾å¤Ø¤ÎÄ©Àï¼Ô¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¤ë¶½¹Ô¤ÇÀ¤³¦Åª¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¦¥¸¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¡È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡É¤È½é¤Î¶¦±é¡£°æ¾å¤è¤ê1¤ÄÁ°¤Î¥»¥ß¤Ç¥ê¥ó¥°¤Ø¾å¤¬¤ê¡¢¼«¿È¤è¤ê2¥»¥ó¥ÁÄ¹¿È¤Î¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÈÂÐÀï¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£½øÈ×¤Ï¾å¼ê¤¯µ÷Î¥¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢ÍÍø¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£ÃæÈ×¤ËÆþ¤ë¤Èµ÷Î¥¤òµÍ¤á¤ÆÀÜ¶áÀï¤ÎÅ¸³«¤Ë¡£¼ê¿ô¤Ï½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Áê¼ê¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¶ìÀï¤·¤ÆÈïÃÆ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤âÁý¤¨¤¿¡£
¡¡12RÀï¤¤È´¤¤¤Æ¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÎºÎÅÀ¤Ï115¡½113¤¬2¿Í¡¢118¡½110¤¬1¿Í¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤âÃæÃ«¤ò»Ù»ý¤·¤Æ²¿¤È¤«È½Äê¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î°Ï¤ß²ñ¸«¤Ç¤Ï¡È³¬µé¤ÎÊÉ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤À¡£¡Ö¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ÇÅÝ¤»¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Áê¼ê¤ÎÂÑµ×ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê³¬µé¤ÎÊÉ¤È¡Ë»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÖÅú¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç³¬µéÅ¾¸þ¤òÁ°¸þ¤¤ÎÂª¤¨¤¿¡£¡ÖÀï¤¤Êý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ÇÀäÂÐ¤Ë¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¡¢º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤¿¡£