¡¡¡þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡¡WBA¡õWBC¡õWBO1°Ì¡¦ÃæÃ«½á¿Í(M.T)¡ã12²óÀï¡äWBC10°Ì ¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹(¥á¥¥·¥³)¡Ê2025Ç¯12·î27Æü¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¡¡¥à¥Ï¥Þ¥É¡¦¥¢¥Ö¥É¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡À¤³¦3³¬µéÀ©ÇÆ¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡Ê27¡áM.T¡Ë¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅ¾¸þ½éÀï¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥«¡¼¤Î¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê25¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ë¶ì¤·¤ßÈ´¤¤¤Æ3¡½0¤ÇÈ½Äê¾¡¤Á¤·¡¢¹ñÆâ¿·µÏ¿¤Î¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é32Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤âÌ³¤á¤¿¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤¤¤Ç¤Ï¾¡¤Á¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸2¿Í¤¬2ÅÀº¹¡¢1¿Í¤¬8ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤ëÈ½Äê¤Ç¤Î¾¡Íø¡£ÍèÇ¯5·î¾å½Ü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç·×²è¤µ¤ì¤ëÆ±µéÀ¤³¦4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡áÂç¶¶¡ËÀï¤Î¼Â¸½¤Ø²¿¤È¤«À¸¤»Ä¤Ã¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤Ï»î¹çÁ°Æü¡¢ÍèÇ¯5·î¤Î»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃæÃ«Àï¤«¡¢¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Ç5³¬µé¡ÊÀ©ÇÆ¡Ë¤òÁÀ¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶ÄÅ·È¯¸À¡£´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¿ÍÄº¾å·èÀï¤Ï°ìÅ¾¡È³«ºÅ´íµ¡¡É¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤òÌä¤ï¤ì¤¿ÃæÃ«¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤âÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖËÍ¼«¿È¤Ï¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É¡ÊÁ´³¬µé¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ÎºÇ¶¯¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ë1°Ì¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤³¤Î³¬µé¤ÇÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ç¤³¤Î³¬µé¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢°æ¾åÁª¼ê¤ÈÀï¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¼ä¤·¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¤Ö¤é¤µ¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£