¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤Ë¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢²Ð»ö¤¬µ¯¤­¤Þ¤·¤¿¡£

ÆÍÁ³¡¢·ã¤·¤¯¤Õ¤­¾å¤¬¤ë±ê¡£

¤­¤Î¤¦¡Ê27Æü¡Ë¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤í¡¢ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¤Î¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤Ç¡Ö¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç²Ð¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

70Âå¤ÎÃËÀ­¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¾èÍÑ¼Ö¤¬¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢¤½¤Î¸å¡¢²Ð¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2³¬·ú¤Æ¤Î·úÊª¤¬Á´¾Æ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¤³¤Î¾èÍÑ¼Ö¤È¶á¤¯¤ËÄä¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ4Âæ¤¬Ç³¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

¾èÍÑ¼Ö¤ÎÃËÀ­¡Ê70Âå¡Ë¤Ï¡Ö¥®¥¢¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ì¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬Á°¿Ê¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï»ö¸Î¤È²Ð¤¬½Ð¤¿¸¶°ø¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£