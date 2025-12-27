°æ¾å¾°Ìï¡Ö´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤º¡×¡ÖÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¡¡ÎòÂåºÇÂ¿¤ÎÀ¤³¦Àï£²£·Ï¢¾¡¤âÈ¿¾Ê¡Ä¾°Ìï¤ËÊ¹¤¯¡¢°ìÌä°ìÅú
¢¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ò£É£Î£Ç¡¡£Ö¡§¥Ê¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥µ¥à¥é¥¤¡×¡¡¢¦£×£Â£Á¡¦£×£Â£Ã¡¦£É£Â£Æ¡¦£×£Â£ÏÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê£µ£µ¡¦£³¥¥í°Ê²¼¡Ë¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á£±£²²óÀï¡¡¡»£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÈ½Äê¡Ë¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡ü¡Ê£²£·Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¡¢¥à¥Ï¥Þ¥É¡¦¥¢¥Ö¥É¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¡Ú¥ê¥ä¥É¡Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ë£²£·Æü¡á¾¡ÅÄÀ®µª¡Û¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£²¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤¬¡¢Ä©Àï¼Ô¤Î£×£Â£ÃÆ±µé£²°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê£²£µ¡Ë¡á¥á¥¥·¥³¡á¤ò£³¡½£°¤ÎÂçº¹È½Äê¤Ç²¼¤·¡¢¼«¿È¤¬»ý¤Ä»Ë¾åºÇÂ¿µÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë£¶ÅÙÌÜ¤Î£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦ºÂËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¡£À¤³¦Àï£²£·Ï¢¾¡¤È¤·¡¢ÅÁÀâ¤Î¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¥¸¥ç¡¼¡¦¥ë¥¤¥¹¡¢£µ³¬µéÀ©ÇÆ¤Î¥Õ¥í¥¤¥É¡¦¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼¡Ê¤È¤â¤ËÊÆ¹ñ¡Ë¤òÈ´¤¡¢Ã±ÆÈ»Ë¾åºÇÂ¿¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿¥Ü¥¯¥·¥ó¥°»Ë¤ËÅÁÀâ¤ò¹ï¤ó¤À¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¼ç¤Ê°ìÌä°ìÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡½Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ
¡¡¡Öº£Ìë¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£²¿¤À¤í¤¦¤Ê¡£ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ù¥¹¥È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÄ©¤ó¤À¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÇ¤ÁµÞ¤®¤¹¤®¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢º£Æü¤ÏÁ´ÂÎÅª¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¼«¿ÈÁ´¤¯Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆâÍÆ¡£Á´Á³Í¾Íµ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÇ¤¿¤»¤º¤ËÂÇ¤Ä¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÏÅ°Äì¤Ç¤¤º¡¢¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤Î¼å¤ß¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£¤½¤ì¤âº£¸å¤Î²ÝÂê¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¤É¤³¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½¸ÃæÎÏ¤Ë·ç¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡Ê¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡ËÀï¤«¤é¤Î¥Ô¥«¥½Àï¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¾õÂÖ¤òºî¤ë¤Î¤¬·ë¹½Æñ¤·¤¯¡¢¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤âº£¸å¤Î²ÝÂê¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¥Ô¥«¥½¤ÎÉ¾²Á
¡¡¡ÖÁÛÄêÆâ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Á´¤Æ¤Ï¤½¤ì¤ò¹¶Î¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î´Å¤µ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¥Ô¥«¥½Áê¼ê¤Ë¤È¸À¤Ã¤¿¤é¥Ô¥«¥½¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤¬¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤¦¾¯¤·º¹¤ò¸«¤»¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÅÝ¤·¤¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ë¡£´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤º¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ï½ÐÍè¤º¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡½¥ê¥ä¥É¤Ç¤Î»î¹ç
¡¡¡Ö¤¹¤´¤¯½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤È²á¤´¤·¤ä¤¹¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤é²á¤´¤»¤Æ¤¤¤¿¡£»þº¹¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ä´À°¤Ï¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½ÍèÇ¯£µ·î¤Î»î¹ç¤Ï
¡¡¡Ö¤ª¸ß¤¤¾¡¤Ä¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤Î¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦Êý¸þÀ¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÂç¶¶²ñÄ¹¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÊý¸þ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£Âç¶¶²ñÄ¹¤¬º£Æü¤Î»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¤Þ¤¿¤É¤¦¸ò¾Ä¤Ë¿Ê¤à¤«¤Î¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï·è¤á¤é¤ì¤¿»î¹ç¤ò¤ä¤ë¤À¤±¡£¤¿¤À¡¢ÆüËÜ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë»î¹ç¤ò¼«Ê¬¤Ï¼Â¸½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢´üÂÔ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡¡½£´»î¹ç¤·¤¿º£Ç¯£±Ç¯¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«
¡¡¡ÖÈè¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÀµÄ¾¡£½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤É¤Ã¤È¸ª¤Î²Ù¤¬²¼¤ê¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ç¯£´»î¹ç¤ä¤ë¤Î¤ÏÆÃ¤Ë²¿¤Æ¤³¤ÈÌµ¤¤¤¬¡¢¤³¤Î£±Ç¯´Ö¤Ç£´²ó¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤ò»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¤³¤Ê¤¹¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ï´èÄ¥¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ï»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ä¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÀµÄ¾¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·Èè¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ß¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½ÊÆÀìÌç»ï¡Ö¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡×ÁªÄê¤Î¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É¡Ê£Ð£Æ£Ð¡¢Á´³¬µé¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ÎºÇ¶¯¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ë£±°Ì¤ÎÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé£³ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¥¦¥·¥¯¤¬¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤¬£Ð£Æ£Ð¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«
¡¡¡Öº£Æü¥¦¥·¥¯Áª¼ê¤¬¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Þ¤À¤Þ¤ÀÁ´Á³µÚ¤Ð¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÏÓ¤òËá¤¤¤Æ¡¢£±°Ì¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¡Ê¥¦¥·¥¯¤Ï¡Ë»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¤Ç¤«¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬¾°ÌïÁª¼ê¤ÈÎÏ»î¤·¤ò¤·¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡££×£Â£Á¡õ£×£Â£Ã¡õ£×£Â£ÏÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µéÅý°ì²¦¼Ô¥¸¥§¥·¡¼¡È¥Ð¥à¡É¥í¥É¥ê¥²¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦»×¤¦¤«
¡¡¡ÖÈà¤¬³¬µé¤ò¾å¤²¤Æ¤¤Æ¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤È¤¤¤¦³¬µé¤Ç¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤¦¤Ê¤é¡¢¤½¤³¤ÏÂÔ¤Á¼õ¤±¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¤ªÀµ·î¤Ï¤É¤ó¤Ê²á¤´¤·Êý¤ò¤¹¤ë¤«
¡¡¡Öµ¤Àä¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¿ÆÀÌ°ìÆ±¤æ¤Ã¤¯¤êÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×