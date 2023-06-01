¡ÚÂçÂ¼¥Ü¡¼¥È¡¦£Ð£Çµ¥¯¥¤¡¼¥ó¥º£Ã¡Û¹âÆ´»Íµ¨¡¡ÅÐÏ¿ÈÖ¹æ5000ÈÖÂæ½é¤Î£Ñ£Ã½Ð¾ì¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à£Çµ¡ÖÂè£±£´²ó¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ê£Ñ£Ã¡Ë¡×¤Ï£²£¸Æü¤«¤é¾Þ¶â¥é¥ó¥¯¥Ù¥¹¥È£±£²¤¬ÅÐ¾ì¡££±£±£Ò¤È£±£²£Ò¤Ç¥È¥é¥¤¥¢¥ëÂè£±Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¹âÆ´»Íµ¨¡Ê£²£¶¡áÂçºå¡Ë¤¬ÅÐÏ¿ÈÖ¹æ£µ£°£°£°ÈÖÂæ¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¡¢£Ñ£Ã¤ÎÉñÂæ¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¡£¡Ö£µ£°£°£°ÈÖÂæ½é¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£
¡¡°ú¤Åö¤Æ¤¿£²£°¹æµ¡¤â¡Ö²óÅ¾¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡££Ó¤Ï»×¤Ã¤¿¤è¤êÁá¤¯¤ÆÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°®¤ê¹þ¤ß¤Î°ãÏÂ´¶¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°¸¡»þÅÀ¤Î¼ê±þ¤¨¤È¤·¤Æ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï£¹Í¥½Ð£²£Ö¤ÈÂçË½¤ì¡££²£°£²£¶Ç¯Á°´ü¾¡Î¨¤â£·¡¦£³£³¤È¼«¸ÊºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£ÄÉ²Ã¤¢¤Ã¤»¤ó¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼õ¤±¡¢¾Þ¶â¤ò²Ô¤®¤Þ¤¯¤Ã¤Æ½é¤ÎÂçÉñÂæ¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿¡£¡ÖÂçÂ¼¤ÏÁ°²ó¤âÍ¥½Ð¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê¿åÌÌ¤Ç¤¹¡£¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤³¤³¤ËÍè¤ì¤¿¤Î¤Ï¼þ¤ê¤Î¤ª¤«¤²¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¥È¥é¥¤¥¢¥ë½éÀï¡¢£µ¹æÄú¤Ç¹¥È¯¿Ê¤ò·è¤á¤ë¡£