ÂæÏÑÉÕ¶á¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëM6.7¤ÎÃÏ¿Ì¡¡²Æì¸©ÀÐ³À»Ô¤Ê¤É¤Ç¿ÌÅÙ3¡Ê12·î28Æü¸áÁ°0»þ6Ê¬¤´¤í¡Ë
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢28Æü¸áÁ°0»þ6Ê¬¤´¤í¡¢ÂæÏÑÉÕ¶á¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ë¿äÄê¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¡ÊM¡Ë6.7¤ÎÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï40km¡£ÆüËÜ¤Ç¤â²Æì¸©²Æì¸©ÀÐ³À»Ô¡¢ÃÝÉÙÄ®¡¢Í¿Æá¹ñÄ®¤Ç¿ÌÅÙ3¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¡£µÜ¸ÅÅç»Ô¡¢Â¿ÎÉ´ÖÂ¼¤Ç¤â¿ÌÅÙ1¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î±è´ß¤Ç¤Ï¼ã´³¤Î³¤ÌÌÊÑÆ°¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Èï³²¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ÛµÞÃÏ¿ÌÂ®Êó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡¡
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¹©¾ì,
ÇÛÀþ,
ºë¶Ì,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
²ð¸î,
¿À»ö,
¶âÂ°²Ã¹©,
ÆÁÅç,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à