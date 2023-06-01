²Æì¤Ç¿ÌÅÙ3¡¢¿Ì¸»ÃÏ¤ÏÂæÏÑÉÕ¶á¡¡³¤ÌÌÊÑÆ°¤Î²ÄÇ½À¤âÈï³²¿´ÇÛ¤Ê¤·
¡¡28Æü¸áÁ°0»þ6Ê¬¤´¤í¡¢²Æì¸©ÀÐ³À»Ô¤äÍ¿Æá¹ñÄ®¤Ê¤É¤Ç¿ÌÅÙ3¤ÎÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿Ì¸»ÃÏ¤ÏÂæÏÑÉÕ¶á¤Ç¡¢¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤ÏÌó40¥¥í¡£ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤Ï¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¡ÊM¡Ë6.7¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¡£ÆüËÜ±è´ß¤Ç¼ã´³¤Î³¤ÌÌÊÑÆ°¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Èï³²¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂæÏÑ¤Îµ¤¾ÝÅö¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂæÏÑËÌÉô¤ÎÂæËÌ»Ô¤äÅí±à»Ô¤Ê¤É¤Ç¤âÍÉ¤ì¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¡£ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÄäÅÅ¤äÅ·°æ¤¬ÇËÂ»¤¹¤ëÈï³²¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¿ÌÅÙ3¡áÀÐ³ÀÅç¿·±É¡¢¹õÅç¡¢Í¿Æá¹ñÅçµ×ÉôÎÉ¡¢Í¿Æá¹ñÄ®Ìò¾ì¡Ê²Æì¡Ë¢¦¿ÌÅÙ2¡áÀÐ³ÀÅç¡¢ÀÐ³ÀÅçÊ¿µ×ÊÝ¡¢ÀÐ³À¿¿±ÉÎ¤¡¢À¾É½Åç¡¢ÇÈ¾È´ÖÅç¡¢À¾É½Åç¾å¸¶¾®³Ø¹»¡¢Í¿Æá¹ñÅç¡Ê²Æì¡Ë¢¦¿ÌÅÙ1¡áÂ¿ÎÉ´ÖÅç¡Ê²Æì¡Ë¤Ê¤É