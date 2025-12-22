『キングダム』第6シリーズ続編制作決定 楊端和＆バジオウのビジュアル解禁
テレビアニメ『キングダム』第6シリーズ（第6期）の続編が制作されることが決定した。あわせて血傷に塗れた山の王・楊端和とその右腕・バジオウのビジュアル、第6シリーズ第1話〜第13話までの振り返り動画が解禁された。
【動画】楊端和＆バジオウの2ショット！『キングダム』続編の最新映像
秦国は中華統一に向け、「黒羊丘」から趙国西部攻略を計るものの、趙国三大天・李牧の戦略によって阻まれ、趙国本土近くの要塞「ぎょう」を落とすことに。そこで秦国は、王翦軍・桓騎軍・楊端和軍の連合軍を結成、さらに王騎の矛を手にした信、王賁、蒙恬の若き将たちも独立遊軍となり秦VS.趙の全面戦争へ乗り出した。趙国との熾烈な戦いが繰り広げられた第6シリーズの第1部は27日深夜に放送された第13話「大将軍の景色」をもって終了した。
そして早くもアニメ『キングダム』第6シリーズ続編の制作が決定。続編では「ぎょう」をめぐる趙との戦いが一層苛烈な状況となり、山の王・楊端和と大犬戎族の王・ロゾのプライドを懸けた戦いが物語のカギとなっていく。
“山界の死王”とも呼ばれ、その高いカリスマ性で獰猛な山の民を統べる楊端和と、趙国りょう陽にて周王朝を滅ぼした異民族”犬戎”の末裔たちを束ねる王・ロゾがどのような戦いを繰り広げるのか、そして秦国は鉄壁の要塞を落とすことができるのか、それぞれのプライドと野性がぶつかり合う続編に期待が高まる。
