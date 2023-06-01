ÊâÆ»¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤¿¼Ö¤¬Êâ¹Ô¼Ô¤ò¤Ï¤Í3¿Í¤±¤¬¡¡±¿Å¾¤Î60ÂåÃËÀ¡Ö¥¢¥¯¥»¥ë¤È¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤ß´Ö°ã¤¨¤¿¡×¡¡Âçºå»ÔÃæ±û¶èÆñÇÈ¤Î¸æÆ²¶Ú
27ÆüÍ¼Êý¡¢Âçºå¡¦¥ß¥Ê¥ß¤ÇÊâÆ»¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤¿¼Ö¤¬Êâ¹Ô¼Ô¤ò¤Ï¤Í¡¢»Ò¤É¤â¤ò´Þ¤à3¿Í¤¬·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢27Æü¸á¸å4»þ¤´¤í¡¢Âçºå»ÔÃæ±û¶èÆñÇÈ¤Î¸æÆ²¶Ú¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤¬ÊâÆ»¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¼Ö¤Ï³¹Ï©¼ù¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¸å¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤ò¤Ï¤Í¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢20Âå¤ÎÃËÀ¤È30Âå¤ÎÃËÀ¡¢10ºÐÌ¤Ëþ¤Î½÷¤Î»Ò¤Î¹ç¤ï¤»¤Æ3¿Í¤¬·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÌÜ·â¤·¤¿¿Í
¡Ö¹âÂ®Æ»Ï©¤òÁö¤ë¼Ö¤è¤ê¤Ï¡Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¡ËÃÙ¤¤¤«¤Ê¡£¸æÆ²¶Ú¤ÎÉáÄÌ¤Î¼Ö¤è¤ê¤ÏÂ®¤¤¡£Ë½Áö¤·¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÊÑ¤Ê¤È¤³¤í¤òÁö¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ëÄøÅÙ¡×
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿60Âå¤ÎÃËÀ¤Ï¡Ö¥¢¥¯¥»¥ë¤È¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤ß´Ö°ã¤¨¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤ÏÆî³¤ÅÅÅ´¤Ê¤ó¤Ð±Ø¤Î¶á¤¯¤Ç¡¢»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿»þ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¹Ô¤¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£