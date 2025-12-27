N¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥Èvs¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C »î¹çµÏ¿
¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè18Àá¡Û(The City Ground)
N¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È 1-2(Á°È¾0-0)¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[N]¥ª¥Þ¥ê¡¦¥Ï¥Ã¥Á¥ó¥½¥ó(54Ê¬)
[¥Þ]¥Æ¥£¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¦¥é¥¤¥ó¥Ç¥ë¥¹(48Ê¬)¡¢¥é¥ä¥ó¡¦¥·¥§¥ë¥(83Ê¬)
<·Ù¹ð>
[N]¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó(43Ê¬)
[¥Þ]¥ë¥Ù¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹(36Ê¬)¡¢¥Ë¥³¡¦¥ª¥é¥¤¥ê¡¼(59Ê¬)¡¢¥¸¥ç¥¼¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é(75Ê¬)
´Ñ½°:30,778¿Í
