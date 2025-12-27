リバプールvsウォルバーハンプトン スタメン発表
[12.27 プレミアリーグ第18節](アンフィールド)
※24:00開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 6 ミロシュ・ケルケズ
DF 30 ジェレミー・フリンポン
MF 7 フロリアン・ビルツ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 14 フェデリコ・キエーザ
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 22 ウーゴ・エキティケ
控え
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
GK 28 フレディ・ウッドマン
DF 12 コナー・ブラッドリー
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 47 カルビン・ラムゼイ
DF 92 Wellity Lucky
MF 42 トレイ・ナイオニ
FW 18 コーディ・ガクポ
FW 73 リオ・ングモハ
監督
アルネ・スロット
[ウォルバーハンプトン]
先発
GK 1 ジョゼ・サ
DF 4 サンティアゴ・ブエノ
DF 15 ジェルソン・モスケラ
DF 37 ラディスラフ・クレイチー
MF 2 マット・ドハーティ
MF 3 ウーゴ・ブエノ
MF 7 アンドレ
MF 8 ジョアン・ゴメス
MF 11 ファン・ヒチャン
MF 36 マテウス・マネ
FW 14 トル・アロコダレ
控え
GK 31 サム・ジョンストン
DF 6 ダビド・メラー・ウォルフェ
DF 26 キ・ヤナ・フーフェル
DF 38 ジャクソン・チャチュア
MF 10 ジョン・アリアス
MF 62 L. Rawlings
FW 9 ヨルゲン・ストランド・ラーセン
FW 28 フェル・ロペス
FW 30 エンソ ゴンサレス
監督
ロブ・エドワーズ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります