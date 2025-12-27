「美男美女」「ほぼペアルック」「幸せそう」柴崎岳の妻・真野恵里菜さんが家族ショット披露
鹿島アントラーズに所属する元日本代表MF柴崎岳の妻で女優の真野恵里菜さんが25日、自身のインスタグラム(@erinamano_official)で家族のクリスマスショットを披露した。
真野さんは1歳の子どものクリスマスエピソードを綴りつつ、「すっかり恒例の?! 毎年クリスマスに撮っている家族写真」と投稿。夫の柴崎、子ども、愛犬と撮った4ショットとなっており、夫婦2人は同系色のコーディネートとなっている。真野さんは「話し合ってないのに同じ色味の服を選んでた」と偶然だったことを明かした。
コメント欄では「素晴らしいショットですね」「真野ちゃんかわいい」「岳さんとペアルックかと思いました」「ご夫婦偶然のリンクコーデ?(ほぼペアルック?かわい笑)」「美男美女ですね ベビーちゃんもとても可愛いの間違いなし」「今年も幸せそうな柴崎家が見れてよかったです」「毎年これ見るために生きてる」「幸せもらいました!」といった声が上がっている。
真野さんと柴崎は2018年7月に結婚を発表。昨年7月に第1子誕生を報告した。
真野さんは1歳の子どものクリスマスエピソードを綴りつつ、「すっかり恒例の?! 毎年クリスマスに撮っている家族写真」と投稿。夫の柴崎、子ども、愛犬と撮った4ショットとなっており、夫婦2人は同系色のコーディネートとなっている。真野さんは「話し合ってないのに同じ色味の服を選んでた」と偶然だったことを明かした。
真野さんと柴崎は2018年7月に結婚を発表。昨年7月に第1子誕生を報告した。
この投稿をInstagramで見る