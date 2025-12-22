WINOが、23年振りの新曲「Only time knows」を本日配信リリースした。

今作はファッションデザイナーの宮下貴裕（Number (N)ine By Takahiro Miyashita）がデザインした両面マフラータオルとCDがセットになった完全生産限定盤でもリリースされ、VICTOR ONLINE STOREと、本日東京・恵比寿LIQUIDROOM開催される復活ライブの会場でも先着で販売される。

ジャケット写真

「Only time knows」はそのタイトルの通り、解散から復活までの時間の歩みが歌詞の中にも色濃く表現されているとのこと。レコーディングメンバーはワンマン公演と同様に、オリジナルメンバーである吉村潤（Vo）、久永直行（G）、外川慎一郎（G）のフロント3人に、元NUMBER GIRLのメンバーで、常に多くのバンドやセッションに参加する中尾憲太郎（B）と、自身のバンドLIGHTERSをはじめAcidclank等でも活躍するドラマー、Juon Tahara（Dr）が参加している。

本日開催のワンマンライブ＜afterwords:WINO＞は、MUSIC ON! TV（エムオン!）にて『M-ON! LIVE WINO 「afterwords:WINO」』として2026年1月28日22時からオンエアされる。

12月10日には映像作品『CHRONICLE <1998-2002>』が発売された。1998〜2002年活動期のMV全16本に加え、20余年ぶりに倉庫から発掘された貴重なライブ、オフステージ映像などを収録。1998年の下北沢Club Que、1999年のFUJI ROCK FESTIVAL、2000年の赤坂BLITZ、そして解散ライブとなった2002年11月に新宿LIQUIDROOMで開催された “Club Snoozer”で最後に演奏された「Go Straight Song!」など、収録時間が135分を超える、WINOの映像アーカイブ作品完全版となっている。

さらに、当時の貴重な写真資料を一挙所収する全84ページのスペシャルブックレットが付属。オリジナルメンバー５人への最新取材も行い、活動当時を振り返る現在の心境などを抜粋してブックレット内に掲載している。映像ディスクとブックレットを同梱した特製ボックス入りで、Blu-rayとDVDの2種類が用意されており、ビクターオンラインストアのみでの販売となっている。

◾️『CHRONICLE <1998-2002>』

2025年12月10日（水）発売

Blu-ray：商品番号 NXS-733 https://victor-store.jp/item/104540

DVD：商品番号 NBS-806 https://victor-store.jp/item/104541 ◆映像作品収録内容

<1998>

WATERMARK

Devil’s own (mix No.4)

下北沢Club Que -October 1998-

Devil’s Own

WILD FLOWER

LOADED

Inhaler

LOADED <1999>

White Room

ain’t gonna lose -MV Making-

ain’t gonna lose

Fuji Rock Festival -August 1999- *

Devil’s Own

WILD FLOWER

Inhaler

Tomorrow

Velvet <2000>

赤坂BLITZ “TOUR THE ACTION” -March 2000-

Tomorrow

Thank You

The Action (All I really want to do) -MV Making-

The Action (All I really want to do)

Sullen Days

Documentary -Summer 2000-

太陽は夜も輝く -LA version-

Victor Studio -October 2000- *

White Room

WILD FLOWER

Thank You

太陽は夜も輝く -Studio version- <2001>

New Dawn F

Go Straight Song! <2002>

EVERLAST

Not Alone

LOVE IS HERE

新宿Liquid Room “Club Snoozer” -November 2002-

Go Straight Song! *印のライブ映像はダイジェスト収録となります。

◾️＜afterwords:WINO＞ 2025年12月28日（日）恵比寿LIQUIDROOM 開場/開演 17:00/18:00

チケット料⾦ ALL STANDING \6,600（税込）＊ドリンク代別 ＊未就学児童⼊場不可

公演サイト： https://www.red-hot.ne.jp/play/detail.php?pid=py27236 ◆音楽チャンネルMUSIC ON! TV（エムオン!）

＜番組名＞ M-ON! LIVE WINO 「afterwords:WINO」

＜放送日時＞ 2026年1月28日（水）22:00〜23:30

番組詳細：https://www.m-on.jp/info/news-topics/2025/12/10/304613/