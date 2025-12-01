ÀÅ²¬¡¦»°Åç»Ô¤Î¹©¾ì¤Ç15¿Í»É¤µ¤ì¤¿»ö·ï¡¡ÍÆµ¿¼ÔÎ©¤Á²ñ¤ï¤»¼«Âð¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î²ÈÂðÁÜº÷¡¡¥·¥Õ¥È¸òÂå¤Î»þ´Ö¤òÁÀ¤Ã¤ÆÈÈ¹Ô¤«
26ÆüÍ¼Êý¡¢ÀÅ²¬¸©»°Åç»Ô¤Ç¹©¾ì¤Î´Ø·¸¼Ô15¿Í¤¬»É¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï27Æü¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿ÃË¤òÎ©¤Á²ñ¤ï¤»¤Æ¼«Âð¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿¾®»³²íµ®ÍÆµ¿¼Ô¡Ê38¡Ë¤òÎ©¤Á²ñ¤ï¤»¤Æ¡¢¼«Âð¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¡¢²¡¼ýÉÊ¤ò±¿¤Ó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®»³ÍÆµ¿¼Ô¤Ï26Æü¸á¸å4»þº¢¡¢ÀÅ²¬¸©»°Åç»Ô¤Î²£ÉÍ¥´¥à»°Åç¹©¾ì¤Ç¡¢28ºÐ¤ÎÃËÀ²ñ¼Ò°÷¤ò¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç»É¤·¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î»ö·ï¤Ç20Âå¤«¤é50Âå¤ÎÃËÀ15¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸á¸å4»þ¤Ï¡¢Ãë¤ÈÌë¤Î¥·¥Õ¥È¤¬¸òÂå¤¹¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ç¡¢¾®»³ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤½¤Î»þ´Ö¤òÁÀ¤Ã¤Æ¹©¾ìÆâ¤ÇÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÆ°µ¡¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
