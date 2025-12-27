¡ÖÊ¢Î©¤¿¤·¤¤¤³¤È¡×¡¡¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È²ñÄ¹¡¢°ìÉô¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÉÔ¾Í»ö¤ËÉÔ²÷´¶¡ÄUEFA¤«¤é¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤2»î¹çÌµ´ÑµÒ½èÊ¬¤â
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Î¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥Ù¥Ã¥¯²ñÄ¹¤Ï¡¢¼«¥Á¡¼¥à¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ËÉÔ²÷´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£27Æü¡¢¥É¥¤¥Ä¡Ø¥Ó¥ë¥É¡Ù¤¬Æ±»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Î°ìÉô¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë²á·ã¤Ê¹ÔÆ°¤Ï¡¢ÅÙ¡¹ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢11·î23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè11Àá¥±¥ë¥óÀï¤Ç¤Ï¡¢¸åÈ¾³«»ÏÄ¾¸å¤ËÇúÃÝ¤ä²Ö²Ð¤¬Åê¤²¹þ¤Þ¤ì»î¹ç¤¬°ì»þÃæÃÇ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢12·î9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÀï¤Ç¤Ï¡¢²Ö²Ð¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¤³¤È¡¢¥¢¥¦¥§¥¤ÀÊ¤«¤é¥Û¡¼¥àÀÊ¤Ë¸þ¤±¤ÆÊª¤òÅê¤²¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥È¥¤¥ì¤òÇË²õ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¹Ô°Ù¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î·ï¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊUEFA¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢º£¸å2»î¹ç¤ÎUEFA¼çºÅ»î¹ç¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥¦¥§¥¤ÀÊ¤ÎÌµ´ÑµÒ½èÊ¬¤È3Ëü8000¥æ¡¼¥í¡ÊÌó697Ëü±ß¡Ë¤ÎÈ³¶â½èÊ¬¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Ã¥¯²ñÄ¹¤Ï¡¢Áê¼¡¤°ÉÔ¾Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ÏÊ¢Î©¤¿¤·¤¤¤³¤È¤À¡×¤È¡¢°ìÉô¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤òÈãÈ½¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥±¥ë¥ó¤È¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤Ï¡¢²æ¡¹¤Ë¿ÓÂç¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²æ¡¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÃ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¼«¿È¤¬¤³¤ÎÌäÂê¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆâ¤Ç¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥É¥¤¥Ä¡Ø¥¥Ã¥«¡¼¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤¬¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î°ãÈ¿¹Ô°Ù¤ÇÈ³¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢2023¡Ý24¥·¡¼¥º¥ó¤Ï91Ëü8950¥æ¡¼¥í¡ÊÌó1²¯6900Ëü±ß¡Ë¡¢2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢76Ëü4600¥æ¡¼¥í¡ÊÌó1²¯4000Ëü±ß¡Ë¤¬²Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
