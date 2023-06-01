°æ¾å¾°Ìï¡¡ÃæÃ«½á¿Í¤È¤ÎàÌ´ÂÐ·èá¤Ë¸ÀµÚ¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÊý¸þ¤Ë¡Ä¡×
¡¡ÆüËÜÂÐÀ¤³¦¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶½¹Ô¡Ö¥Ê¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥µ¥à¥é¥¤¡×¤¬£²£·Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£²¡áÂç¶¶¡Ë¤¬¡¢Ä©Àï¼Ô¤Î£×£Â£ÃÆ±µé£²°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê£²£µ¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ë£³¡½£°¤ÎÈ½Äê¤Ç¾¡Íø¡£À¤³¦Àï£²£·Ï¢¾¡¤È¤·¡¢¥¸¥ç¡¼¡¦¥ë¥¤¥¹¡¢¥Õ¥í¥¤¥É¡¦¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼¡Ê¤È¤â¤ËÊÆ¹ñ¡Ë¤òÈ´¤¤¤ÆÀ¤³¦ºÇÂ¿µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢°æ¾å¤Ïº£Ç¯°ÛÎã¤ÎÀ¤³¦Àï£´»î¹ç¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡ÖÇ¯£´»î¹ç¤ä¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Æ¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£±Ç¯´Ö¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤ò£´²ó¤³¤Ê¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡Ä¡£¤Þ¤¢º£Ç¯¤Ï´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ½ª¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÀµÄ¾¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¤Ê¤È¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Å¾µé½éÀï¤ò¾¡Íø¤·¤¿ÃæÃ«½á¿Í¡Ê£Í¡¦£Ô¡Ë¤È¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤âº£¸å¤Ï´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£¡Ö¤ª¸ß¤¤¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤«¤Ï¡Ê½êÂ°¥¸¥à¤Î¡ËÂç¶¶²ñÄ¹¤¬º£Æü¤Î»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¤É¤¦¸ò¾Ä¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡×¤È¸ÀµÚ¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÆüËÜ¤¬À¹¤ê¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤È¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¤Îº£¸å¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£