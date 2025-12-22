【冥途武装：Ax Street ver.】 2026年10月 発売予定 価格 通常版：39,600円 Pixel Philia Edition：74,800円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

ノクターンのフィギュアブランド「ノクタナス」より、2026年10月に発売予定の1/4スケールフィギュア「冥途武装：Ax Street ver.」。こちらは、イラストレーターのNidy-2D-氏が描くオリジナルシリーズ「冥途武装」から「Ax Street ver.」を立体化したものだ。

ちなみに商品のラインナップとしては2種類用意されているが、今回展示されていたものはPixel Philia Editionの方である。こちらには、オリジナルのイラストを再現したサイバーパンク風の看板とビルのジオラマ台座が付属しているのが特徴だ。

フィギュアの素材はPVCとABS、ステンレスで、全高は約260mmだ

座りポーズになっているため全高はやや控えめだが、やはりなんといっても1/4スケールというのは通常のフィギュアよりも遙かに見た目の迫力がある。その分、下手をすると大味になってしまいがちだが、こちらの「Ax Street ver.」はアート作品としても素晴らしい出来映えだ。

カラフルな見た目になっており、頭の上には帽子やカチューシャ、耳などがつけられているなど、細部にまでこだわって作られているのがわかる。大きく開けた口や緑色の大きな瞳、赤らんだ頬など、Nidy-2D-氏が描いた繊細なイラストの雰囲気が、そっくりそのままフィギュアで再現されている。

フィギュアだがイラストのような見た目だ

どことなくあどけなさが残る表情だ

頭にはアクセサリー類が多数つけられている

やや厚手のパーカーを身につけているが、その下は露出度がかなり高めのビキニスタイルだ。こちらは、たわわに実った大きなバストが今にもはち切れんばかりである。ちなみにジャケットは着脱可能な仕様になっているため、その日の気分によって見た目を変更して飾っておくこともできる。

胸のボリュームがすごすぎる

手にはどこかで見たことがあるようなエナジードリンクが

ジャケットのデザインもカッコイイ

正面からはわかりにくいが、すぐ近くには斧のような武器も置かれている。こちらはPixel Philia Edition限定で付属しているもので、サイバーなデザインで今回の作風にもぴったりだ。また、太ももにつけたアクセサリーやスニーカーなどの小物類も丁寧に作り込まれている。

背中の近くに武器も置かれていた

太ももにもアクセサリーがつけられている

スニーカーもかなり凝った作りだ

こちらの「冥途武装：Ax Street ver.」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中の彩色原型だ。すでに予約受付も開始されているが、その前に自分の目で実物を確かめておきたいという人は、この機会にお店に遊びに行ってみよう！

【フォトギャラリー】

(C)Nidy-2D-