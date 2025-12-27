¡Ú°æ¾å¾°Ìï¤È°ìÌä°ìÅú¡ÛÇ¯´Ö4»î¹ç¤ÎÀ¤³¦Àï¤ò½ª¤¨¤ÆÀµ·î¤Ï¤É¤¦²á¤´¤¹¡©¡Ö¤¤¤ä¤â¤¦¡¢µ¤Àä¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×
¡¡¡þTHE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI¡Ê2025Ç¯12·î27Æü¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¡Ë
¡¡À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡áÂç¶¶¡Ë¤¬ÌµÇÔÄ©Àï¼Ô¤Î¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê25¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤ò3¡½0¤ÎÈ½Äê¤ÇÇË¤ê¡¢¼«¿È¤ÎÃË»Ò»Ë¾åºÇÂ¿µÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë6ÅÙÌÜ¤Î4ÃÄÂÎ²¦ºÂÆ±»þËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¡£¥¸¥ç¡¼¡¦¥ë¥¤¥¹¤È¥Õ¥í¥¤¥É¡¦¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼¡Ê¤È¤â¤ËÊÆ¹ñ¡Ë¤òÈ´¤¯¡¢ÎòÂåÃ±ÆÈ1°Ì¤ÎÀ¤³¦Àï27Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÎºÎÅÀ¤Ï1¿Í¤¬¥Õ¥ë¥Þ¡¼¥¯¤ò¤Ä¤±¤ë²÷¾¡¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Ï¡Öº£Ìë¤Ï¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¶½¹Ô¤òÇÛ¿®¤·¤¿Lemino¤Ç¤Î°æ¾å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡¡¡½¡½ÀµÄ¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò¡£
¡¡¡Ö¥Ù¥¹¥È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÄ©¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢²¿¤«µÞ¤®¤¹¤®¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢º£Æü¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡½¡½¤É¤ÎÉôÊ¬¤¬¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½¸ÃæÎÏ¤Ë·ç¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢Á°Àï¤Î¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡Ê¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡ËÀï¤«¤é¤Î¥Ô¥«¥½Àï¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¡¢¤³¤Î¾õÂÖ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤âÆñ¤·¤¯¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤âº£¸å¤Î²ÝÂê¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½L»ú¥¬¡¼¥É¤Ç»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö²¿¤¬¥Ô¥«¥½¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÍÍ»Ò¸«¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¹½¤¨¡¢¤É¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¹ç¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢½Ð¤À¤·¤Ï¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¡½¡½¥Ô¥«¥½¤¬»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤âÄã¤¤½Å¿´¤Ç¥Ï¥¤¥¬¡¼¥É¤Ç¥×¥ì¥¹¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÁÛÄê¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¤ä¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½2¥é¥ó¥É¤«¤é¥ë¡¼¥º¤Ë¥¬¡¼¥É¡£¸«ÀÚ¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¢¤Ã¤¿¡©
¡¡¡Ö¸«ÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È½¸ÃæÎÏ¤Ë·ç¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¼«¿ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¡½¡½ÂÇ¤¿¤»¤º¤ËÂÇ¤Ä¡¢¤½¤³¤ËÅÝ¤·¤Ë¹Ô¤¯ÉôÊ¬¤â²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È²ÝÂê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÆâÍÆÅª¤Ë¤ÏÁ´Á³Í¾Íµ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂÇ¤¿¤»¤º¤ËÂÇ¤Ä¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÅ°Äì¤Ç¤¤º¡¢¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤Î¼å¤ß¤È´¶¤¸¤¿¡£¤½¤³¤â²ÝÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¡½¡½²þ¤á¤Æ¥Ô¥«¥½Àï¤Î´¶ÁÛ¡£
¡¡¡ÖÁÛÄêÆâ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Á´¤Æ¤Ï¤¦¤ó¡¢¹¶Î¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î´Å¤µ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¡½¡½¥ê¥ä¥É¤ÎÆü¡¹¡£
¡¡¡ÖÀ¨¤¯½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤È¡¢²á¤´¤·¤ä¤¹¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é²á¤´¤»¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢»þº¹¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÄ´À°¤Ï¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½5·î¤ËÆóÂò¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤¿¡£¤É¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ê¤Î¤«
¡¡¡Öº£²ó¤ª¸ß¤¤¾¡¤Ä¤³¤È¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êý¸þÀ¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡¢ÊÌ¤ÎÊý¸þ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢Âç¶¶²ñÄ¹¤¬º£Æü¤Î»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¤Þ¤¿¤É¤¦¸ò¾Ä¤Ë¿Ê¤à¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï·è¤á¤é¤ì¤¿»î¹ç¤ò¤ä¤ë¤À¤±¤À¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüËÜ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¡½¡½º£Ç¯¤Ï4»î¹ç¡£
¡¡¡Ö¤¤¤ä¡¢Èè¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÀµÄ¾¡¢¤É¤Ã¤È¸ª¤Î²Ù¤¬¹ß¤ê¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ç¯4»î¹ç¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1Ç¯´Ö¤Ç4²ó¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤ò»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¤³¤Ê¤¹¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤Þ¤¢¡£º£Ç¯¤Ï´èÄ¥¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ëºÇÃæ¤Ï»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ä¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¡¢½ª¤¨¤Æ¤ß¤ë¤ÈÀµÄ¾¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¯¡Ë¡×
¡¡¡½¡½Ç¼ÆÀ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤À¤í¤Ê¡¢¥Ô¥«¥½Áê¼ê¤Ë¤È¸À¤Ã¤¿¤é¥Ô¥«¥½¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤¦¾¯¤·º¹¤ò¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÅÝ¤·¤¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤º¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ï¤Ç¤¤º¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡½¡½¡Ê¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¡Ë¥¦¥·¥¯¤Ø¤ÎÂÐÀïÉ½ÌÀ¤ò¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¥Ç¤«¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×
¡¡¡½¡½Àµ·î¤Ï¤É¤ó¤Ê²á¤´¤·Êý¤ò¡£
¡¡¡Ö¤¤¤ä¤â¤¦¡¢µ¤Àä¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¿ÆÀÌ°ìÆ±¤æ¤Ã¤¯¤êÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×