◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 4団体統一王者・井上尚弥(大橋)＜12回戦＞WBC同級2位 アラン・ピカソ(メキシコ)（2025年12月27日 サウジアラビア・リヤド ムハマド・アブド・アリーナ）

世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（32＝大橋）が無敗挑戦者のアラン・ピカソ（25＝メキシコ）を3ー0の判定で破り、自身の男子史上最多記録を更新する6度目の4団体王座同時防衛に成功。ジョー・ルイスとフロイド・メイウェザー（ともに米国）を抜く、歴代単独1位の世界戦27連勝を飾った。1人はフルマークの120―108、残り2人も119―109、117―111をつける完勝だった。

“新たな聖地”サウジアラビアで、最終12ラウンドまで危なげない試合運びでメキシコの25歳を圧倒した。それでも判定を待つ間、リング上で渋い表情を見せ、インタビューでは「今夜は良くなかったです」と苦笑いを見せた。

その後の中継のインタビューでも「ベストコンディションで臨んだんですけど…そうですね、何か急ぎすぎたというか、今日はちょっと良くなかった、全体的にそうですね。やっぱり集中力にかけるというか…前のムロジョン戦からのピカソ戦というのは、自分自身この状態をつくるのも難しく、それでもやり切ったと思うんですけど。そういったところも今後の課題かなと思います。ピカソ相手にと言ったらピカソに申し訳ないですけど、やっぱり自分としてはもう少し差を見せたかったというか…しっかり倒し切りたかったなという思いはある。攻略できなかったというのは自分の甘さではありますね。（ファンや関係者の）期待に応えられずというか、自分自身がやりたかったボクシングはできずというところですね」と素直な心境を明かした。

2025年の4試合を無事に終えた井上は「疲れましたね。まあ、正直…今、終わってみて、何かどっと肩の荷が下りたというか。まあ、年4…その4試合やるっていうことは別に特に何てことないんですけど、1年間で4回ハードワークを試合に向けてこなすっていうところが、まあ今年は頑張ったと、ちょっと言いたいですね」と1年を振り返り、正月は「気絶します」と笑った。