「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（２７日、リヤド）

王者井上尚弥（３２）＝大橋＝がＷＢＣ同級２位アラン・ピカソ（２５）＝メキシコ＝を判定３−０（１２０−１０８、１１９−１０９、１１７−１１１）で下し、防衛に成功。自身初の２戦連続の判定勝ちとなったが、ジョー・ルイス、フロイド・メイウェザーを抜き歴代単独トップとなる世界戦２７連勝を果たした。通算成績を３２戦全勝２７ＫＯとした。

下馬評では圧倒的な優位とみられていたが、ピカソの粘りに手を焼き、倒すことはできなかった。試合後、中継を担当したＬｅｍｉｎｏのインタビューでは「ベストコンディションで臨んだが、打ち急ぎすぎたというか、きょうはよくなかった。集中力に欠けるというか。ムロジョン（アフマダリエフ）戦からのピカソ戦、この状態を作るのも難しかった。そういったところも今後の課題かなと思います」と振り返り、「まったく納得していない内容。ピカソには申し訳ないけど、自分としてはもう少し差をみせたかった。しっかり倒しきりたかったなという思いはある。打たせずに打つボクシングが徹底できなかった。それが自分の弱み、自分の甘さ」と改めて反省した。

日本ボクシングファンの期待が集まる来年５月の中谷潤人との対戦。前日には大橋会長からの話でフェザー級で日本男子初の５階級制覇を狙うプランも出ていたが「（中谷と）そういう方向性になるのか、別の方向になるのか。大橋会長がこの試合を終えてどう交渉を進めていくのか。日本が盛り上がる試合を自分は実現させていきたい」と語った。