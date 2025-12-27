¡Ö¤Ê¤¼Âç¿Ã¤¬¸Ç¼¹¤¹¤ë¤Î¤«¤Þ¤Ã¤¿¤¯Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ª¤³¤á·ôÇÛÉÛ¤ËÀÅ²¬¡¦ÉÙ»Î»Ô¤âNO...»ÔÄ¹¤¬ºÎÍÑ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë ¹ñ¤ÎÊý¿Ë¤òµ¿Ìä»ë¡Ö²¿¤Î¤¿¤á¤Î¤ª¤³¤á·ô¤«¡×
Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤ÆÀ¯ÉÜ¤¬¼«¼£ÂÎ¤Ë³èÍÑ¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤ò½ä¤ê¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÙ»Î»Ô¤Î¾®Ä¹°æµÁÀµ»ÔÄ¹¤¬12·î26Æü¤Î²ñ¸«¤ÇºÎÍÑ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾®Ä¹°æ»ÔÄ¹¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÂç¿Ã¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç¸Ç¼¹¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Þ¤Ã¤¿¤¯Íý²ò¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¡¢¹ñ¤ÎÊý¿Ë¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎëÌÚÇÀ¿åÂç¿Ã¤Î¼¨¤¹Êý¿Ë¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ë¾®Ä¹°æ»ÔÄ¹
ÉÙ»Î»Ô¤Î¾®Ä¹°æ»ÔÄ¹¤Ï12·î26Æü¡¢Êª²Á¹âÂÐ±þ¤ò´Þ¤àÊäÀµÍ½»»°Æ¤ÎÊÔÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ñ¸«¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÃæ¤Ç¾®Ä¹°æ»ÔÄ¹¤ÏÀ¯ÉÜ¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤ÎÇÛÉÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥³¥á¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Å¹¤Ç¤Ï¤ª¤³¤á·ô¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¤Ï¤º¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÂç¿Ã¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç¸Ç¼¹¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Á´¤¯Íý²ò¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¡¢ºÎÍÑ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Ä¹°æ»ÔÄ¹¤Ï¡ÖºÇ½é¤«¤éºÎÍÑ¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤³¤Þ¤Ç¤ª¤³¤á·ô¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¡£ºÇ½é¤«¤é·ÐÈñ¤ÇÍø±×¤ò¤¢¤²¤è¤¦¤Ê¤ó¤Æ¤½¤â¤½¤â¤½¤ó¤Ê´¶³Ð¤ÇÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¡£¤ª¤³¤á·ô¤¬¥³¥á¤Ë»È¤ï¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð²¿¤Î¤¿¤á¤Î¤ª¤³¤á·ô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÙ»Î»Ô¤ÏÊª²Á¹âÆÂÐ±þ¤Ê¤É¤ò´Þ¤à22²¯5200Ëü±ß¤ÎÊäÀµÍ½»»¤òÊÔÀ®¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢2026Ç¯3·î²¼½Ü¤«¤é»ÔÆâ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç»È¤¨¤ë¡Ö¤¯¤é¤·±þ±ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¾¦ÉÊ·ô¡×¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ÔÌ±¤Ë1¿Í¤¢¤¿¤ê5000±ßÊ¬ÇÛÉÛ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
0ºÐ¤«¤é¹â¹»À¸¤Þ¤Ç¤Î»Ò¤É¤â1¿Í¤¢¤¿¤ê2Ëü±ß¤Î¼êÅö¤Î»Ùµë¤ä¡¢¾Ê¥¨¥Í²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿À¤ÂÓ¤ËÂÐ¤¹¤ëÊä½õ¶â¤Î¸òÉÕ¤âÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®Ä¹°æ»ÔÄ¹¤Ï¡ÖÊª²Á¹âÆÂÐºö¤È¤·¤Æ¥¹¥Ôー¥É´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø»Ù±ç¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¯¤è¤¦¼Â»ÜÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£