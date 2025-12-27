「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（２７日、リヤド）

王者井上尚弥（３２）＝大橋＝がＷＢＣ同級２位アラン・ピカソ（２５）＝メキシコ＝を判定３−０（１２０−１０８、１１９−１０９、１１７−１１１）で下し、防衛に成功。自身初の２戦連続の判定勝ちとなったが、ジョー・ルイス、フロイド・メイウェザーを抜き歴代単独トップとなる世界戦２７連勝を果たした。通算成績を３２戦全勝２７ＫＯとした。

試合が判定となった瞬間に、亀田京之介が自身のＸを更新。「倒すゆーて倒さんのかい じゃゆーなよ」とつづった。さらに「確かにピカソに俺は負けたけど、井上ディフェンス全然出来てなかったな。もらい過ぎ！ピカソパンチないから良かったけどパンチある選手やったら倒されてる。もっと改善して欲しい心配なったわ！」と続けた。亀田は５月の井上がダウンした試合で、自身のＸでダウンシーンの画像とともに「ざまーみろ」と綴り、波紋を呼んでいた。

再び井上を挑発するかのような投稿に、コメント欄では「勝ついうていつも負けてますやん！」、「世界戦でフルマークだぞ」、「ピカソに勝ちましたか？」と波紋が広がっていた。

亀田は７月にピカソと対戦。判定０−２で敗れている。