最速１５４キロを誇る来秋ドラフト１位候補右腕、横浜・織田翔希（２年）へ、メジャー６球団が関心を寄せ、横浜市内の同校へ視察に訪れていることが２７日、分かった。潜在能力にあふれた右腕を巡り、ＭＬＢ球団も含めた日米争奪戦に発展する可能性が出てきた。

プロアマでボーダーレスが進む日米の野球界。メジャーの動きは早かった。すでに６球団が織田を視察し、調査を進めていることが判明した。今年１月には、桐朋（東京）の森井翔太郎内野手が米９球団のオファーから絞り込み、アスレチックスと契約金１５０万ドル（約２億４０００万円）でマイナー契約を結んでいる。高校球界屈指の剛腕・織田に海の向こうから興味を示すのは、必然だった。

ＮＰＢのスカウトからは「１位候補」との声が挙がる。１年秋の明治神宮大会では準々決勝で四国王者の明徳義塾を２安打完封。今春センバツではロッテのドラフト３位、３年生左腕の奥村頼人との二枚看板で１９年ぶりの優勝に導いた。夏は同校の下級生で初の１大会２完封。１７年ぶりの８強に導くなど実績も十分だ。

この日、年内の活動を納めた織田は「人生の中で一番濃い１年になりました」と語り、進路について「プロ野球に入りたいですが、結果を残して勝ってこそ。この冬で決まると思っています」と、さらなるレベルアップへ力を込めた。勝負の高校ラストイヤー。その右腕に、日米のスカウト陣から熱視線が注がれる。

◆国内高校生による直接の米球界挑戦 過去、ＮＰＢドラフトにかからなかった高校生が米球団とマイナー契約した例は多々あるが、今年１月、ＮＰＢのドラフト１位候補と見られた桐朋・森井翔太郎がアスレチックスと契約。ＮＰＢ新人選手の契約金の上限は１億円、出来高払い５０００万円だが、森井の契約金はそれを大きく上回る１５０万ドル（約２億４０００万円）と見られ、国内アマ選手のＭＬＢ挑戦が加速する可能性も指摘されている。

◇織田 翔希（おだ・しょうき）２００８年６月３日、北九州市生まれ。１７歳。足立小１年で野球を始め、３年から投手。足立中では軟式野球部。高校では１年春の県大会からベンチ入り。同秋の関東大会準々決勝の東農大二戦で、公式戦初完投初完封。明治神宮大会でも準々決勝で明徳義塾を２安打完封。今春センバツでは優勝に貢献。夏の甲子園では２完封。１８５センチ、７８キロ。右投右打。