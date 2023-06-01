¥ê¡¼Â²¤Î¿Í¡¹¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê½ËÆü¡Ö»³ÍóÀá¡×¤ò½Ë¤¦¡¡Ãæ¹ñ³¤Æî¾Ê
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò³¤¸ý12·î27Æü¡ÛÃæ¹ñ³¤Æî¾ÊÅìÊý»Ô¤ÎÇòººÂ¼¤Ç¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÃÏ¸µ¤Î¾¯¿ôÌ±Â²¡¢¥ê¡¼Â²¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê½ËÆü¡Ö»³ÍóÀá¡×¤Î¹Ô»ö¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Æ±Â¼¤Ë¤Ï¸½ºß¡¢¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¡ÖÁ¥·¿²°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅÁÅýÅª²È²°¤Î½¸¤Þ¤ë½¸Íî¤¬ÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Á³¤È¶¦¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¿¥ê¡¼Â²¤Î¿ôÀéÇ¯¤ÎÎò»Ë¤ò¡ÖÀ¸¤¤¿·Á¡×¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÅöÆü¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¯¿ôÌ±Â²¤Î¿Í¡¹¤¬Â¼¤Ë½¸¤¤¡¢²Î¤äÍÙ¤ê¤òÈäÏª¤·¤ÆËºî¤Î´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ÍóÀá¤Ï¡¢³¤Æî¥ê¡¼Â²¤Î¼çÍ×¤Ê°ì»ÙÂ²¤ÎÈþÕÕ·Ï¥ê¡¼Â²¤¬¸½Âå¤Þ¤Ç·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¿¹Ô»ö¤Ç¡¢Ì±Â²¤ÎÅÁÅý¤ò¿§Ç»¤¯»Ä¤·¡¢ºÇ¤â³Ê¼°¤Î¹â¤¤º×Åµ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ç¤ÏÃÏ°è¤ÎÆÈÆÃ¤Ê½Ëº×¹Ô»ö¤È¤Ê¤ê¡¢¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ì±Â²Ê¸²½¤ÎÉáµÚ¤ÈÅÁ¾µ¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ¸µ¤Î´Ñ¸÷»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô/ÄÄ»Òé¯¡Ë