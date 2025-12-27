¸µ2³¬µé²¦¼Ô¡¦µþ¸ý¹É¿Í»á¡¡ÃæÃ«½á¿Í¤Î¶ìÀï¤Ç°æ¾å¾°ÌïÀï¡È¾ÃÌÇ¡É¤ò´í¤°¡ÖÍèÇ¯5·î¤ÎÂÐÀï¡Ä¡×
¡¡¸µÀ¤³¦2³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤Îµþ¸ý¹É¿Í»á¡Ê32¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¡Öµþ¸ý¹É¿Í¡¡Hiroto¡¡Kyoguchi¡×¤ò¹¹¿·¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé½éÀï¤Ç¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡ÊM.T¡Ë¤ÎÂç¶ìÀï¤ÇÍèÇ¯5·î¤Î°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡ËÀï¡È¾ÃÌÇ¡É¤Î´íµ¡¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤³¤½ÃæÃ«¤ÎÆ°¤¤È¥Ñ¥ï¡¼¤¬¸÷¤Ã¤¿¤¬¡¢µþ¸ý»á¤Ï¡Ö6¥é¥¦¥ó¥ÉÌÜ¤¯¤é¤¤¤«¤éÃæÃ«Áª¼ê¤¬²¼¤¬¤é¤µ¤ì¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤¿¡£¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤Î¼ê¿ô¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¡Ê¤½¤Î¼ê¿ô¤¬¡ËºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤Þ¤ÇÍî¤Á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖËÍ¤Ï¤Ò¤¤¤ÌÜ¤Ë¸«¤Æ¤â¥É¥í¡¼¤«¤Ê¡×¤È¸·¤·¤¤ºÎÅÀ¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡¡ÌäÂê¤ÏÃæÃ«¤Î³¬µéÅ¾¸þ½éÀï¤Î¶ìÀï¤¬¡¢ÍèÇ¯5·î¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿°æ¾å¾°Ìï¤È¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡£
¡¡Âç¶¶¿Ø±Ä¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Æþ¤ê¤·¤Æ¤«¤é¾°Ìï¤Î¥Õ¥§¥¶¡¼µéÅ¾¸þ¤Ë¤è¤ë5³¬µéÀ©ÇÆ¤ËÌÜÉ¸½¤Àµ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µþ¸ý»á¤Ï¡ÖÍèÇ¯5·î¤ÎÂÐÀï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤Î¡È¾ÃÌÇ¡É¤ò´í¤°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£